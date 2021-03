Sperrung der Autobahnraststätte Hermsdorf West auf der A9

Saale-Holzland-Kreis Drei Tage lang ist die Tank- und Rastanlage an der A9 wegen Bauarbeiten nicht nutzbar.

Zwischen dem 29. März, 6 Uhr morgens, und dem 31. März, 20 Uhr abends, wird die Tank- und Rastanlage Hermsdorf-West an der A9 gesperrt. Fahrbahnschäden an der Ein- und Ausfahrt sollen in dieser Zeit an der in Fahrtrichtung München gelegenen Raststätte instandgesetzt werden. Dies teilte die Autobahn GmbH am Mittwoch mit.

Alternativ sollen weiter uneingeschränkt die Tank- und Rastanlagen Hermsdorfer Kreuz sowie Hermsdorf-Ost in Richtung Berlin zur Verfügung stehen.