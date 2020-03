Spürbares Wohlfühlen in Bad Klosterlausnitz

Anfang der Woche hat der Hermsdorfer Ortsverband des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB) seine neu geschaffene Tagespflege in der Bad Klosterlausnitzer Birkenlinie in Betrieb genommen. Und die ersten Senioren nahmen gleich ab Montag das Betreuungsangebot in Anspruch.

„In der ersten Phase können wir bis zu zwölf Seniorinnen und Senioren tagsüber in der Zeit von 7.30 bis 16.30 Uhr betreuen. Dabei können ältere Menschen unser Angebot beispielsweise für nur ein aber auch mehrere Tage hintereinander nutzen. Die Anzahl und die Zusammensetzung der zu Betreuenden kann sich daher nahezu jeden Tag verändern“, informiert ASB-Pflegedienstleiterin Jana Pufe.

Gemütlich fernsehen oder miteinander plaudern in Bad Klosterlausnitz

Bei einem Rundgang nahm unsere Zeitung die neue Einrichtung in Augenschein und traf gleich auf eine fröhliche Seniorenrunde in einem Raum neben der großzügig eingerichteten Küche. Margot Mengs (85) bekennt, dass sie sich hier sehr wohl fühle. Und sie mache gern auch mal ein Späßchen, gab sie preis. Nicht zuletzt erinnerte die rüstige Dame daran, dass hier vormals der Lindentreff für Senioren sein Domizil hatte. Mittendrin in der munteren Seniorenschar waren auch Manfred (84) und Elisa (86) Gerber. „Wir sind jetzt den zweiten Tag hier und können uns nicht beklagen. Uns gefällt es sehr gut“, schildert Manfred Gerber seinen ersten Eindruck und blickt dabei liebevoll zu seiner Frau.

In der Tagespflege steht Senioren zudem ein variabel gestalteter Wohnbereich zur Verfügung. Hier könne man von einer Couch aus Fernsehschauen, sich in Sesseln oder auf einer Holzbank zum Plaudern gemütlich machen oder an einem Tisch zum Spielen Platz nehmen, so Jenny Meißner. Sie ist für die Tagespflege verantwortlich. Ergänzt werde die Aufenthaltsmöglichkeiten durch zwei Ruheräume, die mit komfortablen Sesseln beziehungsweise auch mit Pflegebetten ausgestattet seien, in der sich die älteren Menschen bei Bedarf zurückziehen können, ergänzt sie.

Spezielles Lichtkonzept ist auf Bedürfnisse Älterer abgestimmt

ASB-Geschäftsführer Torsten Voßwinkel verweist auf ein besonderes Lichtkonzept, das speziell auf die Bedürfnisse älterer Menschen abgestimmt sei. Es garantiere eine blendfreie Ausleuchtung, gleiche Tages- und jahreszeitliche Lichtschwankungen durch eine biodynamische Steuerung aus. „Unfallgefahren können vermindert und die Lichtkonfiguration trägt zum Wohlbefinden der betreuten Menschen bei“, so der Geschäftsführer.

Insgesamt sei man froh, das man die einjährigen Umbaumaßnahme im eigenen Haus auf einer Fläche von 260 Quadratmetern - neben den täglich zu meisternden Aufgaben - erfolgreich abschließen konnte. Dazu beigetragen haben vor Ort agierende Firmen bis hin zum projektbegleitenden Architekturbüro, die für einen abgestimmten Bauablauf gesorgt haben. Etwa 600.000 Euro hat der ASB-Ortsverband investiert. Finanzielle Unterstützung habe der Verband durch die „Deutsche Fernsehlotterie“ erhalten, informiert der Geschäftsführer.

Soziale Kompetenz fördern

In der Tagespflege wolle man bei den zu Betreuenden die soziale Kompetenz fördern und setze dabei auf aktive Mitarbeit der Tagesgäste. Es werde unter anderem gekocht, gebacken aber auch Spaziergänge unternommen und Rehasport zur Förderung der Fitness angeboten. Zudem wolle man im Betreuungsangebot Mädchen und Jungen aus Kindergärten einladen, um generationsübergreifende Kontakt zu fördern. „Mit der Tagespflege wollen wir zur Fitness der Senioren beitragen, damit sie so lange wie möglich in ihren eigenen Wohnungen bleiben können“, so Jana Pufe.

Informationen zur ASB-Tagespflege, Telefon (036601) 47275