St. Gangloffer Bürgerinitiative sammelt 4481 Unterschriften gegen Windräder im Wald

St. Gangloff. St. Gangloffer Bürgerinitiative „Unser Holzland – Kein Windkraftland“ hat Unterlagen an Petitionsausschuss des Thüringer Landtages übergeben.

Insgesamt 501 Blätter mit 4481 Unterschriften hat die St. Gangloffer Bürgerinitiative „Unser Holzland – Kein Windkraftland“ am Montag an den Petitionsausschuss des Thüringer Landtages übergeben. In der von der Bürgerinitiative initiierten Petition „Waldschutz ist Klimaschutz“ hatten Mitglieder der BI seit Ende Oktober bis zum 8. Dezember Unterschriften für eine Änderung des Thüringer Waldgesetzes gesammelt. Darin fordere die Bürgerinitiative unter Paragraf 10, Punkt 7 des Thüringer Waldgesetzes, die Aufnahme des Passus ‘Eine Änderung der Nutzungsart ist für den Bau von Windenergieanlagen im Wald verboten’, informiert Kerstin Bärthel, die die Petition federführend auf den Weg gebracht hatte.

Zusätzlich sei die Petition im Internet 388 Mal unterzeichnet worden. „Jetzt hoffen wir, dass die politischen Entscheidungsträger den Bürgerwillen ernst nehmen und die gestellten Forderungen positiv entscheiden“, formuliert Kerstin Bärthel. Ohnehin seien im genannten Zeitraum mehrere Petitionen gelaufen, die gleichfalls Änderungen im Thüringer Waldgesetz zum Ziel haben, ergänzt sie. Wann die Bürgerinitiative mit einer Antwort beziehungsweisen einem Anhörungstermin rechnen könne, hänge von mehreren Faktoren ab. Zunächst müsse der Petitionsausschuss tagen und es muss eine handlungsfähige Regierung gebildet sein. „Ich denke, wir werden uns wohl bis zum ersten Quartal nächstes Jahr gedulden müssen“, mutmaßt die BI-Mitstreiterin. Die Unterschriftensammlung selbst habe gezeigt, wie wichtig den Menschen der Schutz des Waldes sei und welche Bedeutung er für den Klimaschutz habe. Nicht nur die Anzahl der geleisteten Unterschriften, sondern vor allem die geführten Gespräche dokumentieren das. In dem Zusammenhang bedankt sich Kerstin Bärthel bei allen Mitstreitern, die die Aktion aktiv oder auch im Hintergrund unterstützt haben. Dem schließt sich Tobias Gruber, Sprecher der Initiative, vorbehaltlos an. „Mit dem gezeigten Engagement haben alle Beteiligten dafür gesorgt, dass der Kampf gegen Windkraftanlagen im Wald in der Öffentlichkeit verbleibt“. so Gruber. Kritisch merkt Kerstin Bärthel an, dass es bei der Zeichnung der Petition im Internet oftmals zu Störungen gekommen sei. Unter anderem sei die Online-Plattform tagelang wegen Wartungsarbeiten nicht erreichbar gewesen. „So kann mehr Basisdemokratie nicht funktionieren“, meint sie.