Stadt-Bau-Markt Stadtroda steht in den Startlöchern

Stadtroda. Am kommenden Montag eröffnet Knuth Bauer in Stadtroda das von vielen Bürgern ersehnte Geschäft.

Die Regale sind mit Werkzeug, Malerzubehör, Nägeln, Silikon-Kartätschen und anderen Heimwerkerartikeln gefüllt, in der Mitte des Stadt-Bau-Marktes in der Heinrich-Heine-Straße 14 in Stadtroda stapeln sich Gipskartonplatten, Säcke mit Zement, Putz. Auf der anderen Seite stehen Bitumenrollen, Schalsteine, Mörteleimer sowie ökologische Lehm-Baustoffe. Nach monatelangen Vorbereitungen soll der neue Minibaumarkt in der Stadt endlich am Montag ab 8 Uhr seine Pforten öffnen, Gewerbetreibende können täglich ab 6.30 Uhr ihre Waren ordern.