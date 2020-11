Stadt hofft auf Fördermittel fürs Stadtrodaer Schützenhaus

Es ist ein Aushängeschild und zugleich ein finanzieller Klotz für Stadtroda: Das in die Jahre gekommene Schützenhaus gilt als überregional beliebte Örtlichkeit, wenn es um die Ausrichtung größerer Veranstaltungen geht. Andererseits kostet der Erhalt des Hauses die finanziell seit Jahren klamme Stadt immer mehr Geld. So bedeutsam ist das Haus, dass sich selbst Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) des Problems annahm und den Weg ebnete, dass Stadtroda Gelder für eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung erhielt.

Nunmehr versucht Stadtroda, über die Aufnahme in das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ Fördermittel für das Schützenhaus zu bekommen. In dem vom Stadtrat bestätigten Antrag wird unter anderem darauf verwiesen, dass der 1927 errichtete Gebäudekomplex mit einer Saalkapazität von 400 Plätzen nicht mehr den heutigen Anforderungen an den Wärmeschutz genügt. So liege der jährliche Energieverbrauch bei rund 245.000 Kilowattstunden. Um den gesamten Gebäudekomplex zu sanieren, der auch eine Gaststätte und Vereinsräume umfasst, seien Investitionen von rund 3,66 Millionen Euro erforderlich.