„Die Satzungen müssen auf jeden Fall geändert werden“, brachte es Stadtratsmitglied Klaus Fickler (SPD/Offene/Liste) gleich zu Beginn der Debatte und die Sondernutzungssatzung sowie die neue Baumschutzsatzung für die Stadt Stadtroda und ihre Ortsteile auf der Stadtratssitzung im Feuerwehrgerätehaus auf den Punkt.

Dass die neuen Satzungen dem Stadtrat überhaupt auf den Tisch gelegt wurden, ist der Eingliederung der ehemals selbstständigen Ortschaften Quirla/Dorna und Bollberg geschuldet. So verlangt es dass Gesetz, dass solche Satzungen innerhalb von zwei Jahren für alle Ortsteile vereinheitlicht werden müssen, die Frist läuft zum Jahresende aus. Bei der Erarbeitung der neuen Satzungen griff die Verwaltung unter anderem auf Mustersatzungen zurück und nahm auch Rücksicht auf aktuelle Rechtssprechungen, wie Hauptamtsleiterin Annekatrin Vetter betonte.

Hempel: Satzung sollen angepasst werden, nachdem sie beschlossen sind

Sehr zum Leidwesen etlicher Stadträte, die in den neuen Satzungen erhebliche Nachteile für Bürger, insbesondere aber für die Vereinsarbeit sahen. Bürgermeister Klaus Hempel (Freie Wähler) war sich seiner Zwickmühle bewusst, in der er sich befand. So warb er einerseits im Stadtrat wegen der gesetzlichen Fristsetzung für Zustimmung für die neuen Satzungen, andererseits versicherte er dem Stadtrat, dass man die Satzungen, sobald sie beschlossen seien, innerhalb eines Vierteljahres unter Einbeziehung der Stadtratsfraktionen, aber auch der Vertreter der Ortsteile überarbeiten und anpassen werde.

Klaus Fickler reichte das aber nicht. Ihm störte insbesondere, dass Vereine bei einer Teilnahme an Veranstaltungen nach der neuen Sondernutzungssatzung Gebühren an die Stadt entrichten müssten. „Von der Gebühr kann Abstand genommen werden, wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse vorliegt“, erklärte er und verlangte die Wiederaufnahme eines in der alten Satzung verankerten Passus in die neue Satzung. „Wenn die Vereine, die das kulturelle Leben aufrecht erhalten, nun noch Gebühren zahlen sollen, dann brauchen wir gar nicht mehr loszulaufen“, ärgerte sich Fickler.

Robin Kusch: Zu wenig Zeit, um Einwände zu formulieren

Auch Günter Ahnert (Freie Wähler), 1. Beigeordneter der Stadt, forderte mit Blick auf die Baumschutzsatzung Korrekturen. „Hier greift man in die Rechte der Bürger ein“, erklärte er und verwies auf die komplizierte Topographie von Stadtroda, die Sonderlösungen verlange.

Quirlas Ortsteilbürgermeister Robin Kusch kritisierte, dass man viel zu wenig Zeit gehabt habe, Einwände gegen die neuen Satzungen zu formulieren. Die eingereichten Bedenken spiegelten sich zudem in den neuen Satzungen nicht wider.

In der weiteren Debatte verständigte sich der Stadtrat darauf, die neuen Satzungen auf den Weg zu bringen, gleichzeitig sollen die Fraktionen und Ortsteile bis zur nächsten Hauptausschusssitzung ihre Änderungen vortragen, die man dann - sofern möglich - in die neuen Satzungen einarbeiten will.