Stadtroda als Solar-Standort offenbar gefragt

Bei der Stadt Stadtroda, aber auch bei den Stadtwerken Stadtroda hat es in der jüngsten Vergangenheit mehrfach Anfragen von potenziellen Investoren gegeben, die Interesse am Bau von Photovoltaikanlagen entlang der Autobahn 4 angemeldet haben.

Bürgermeister Klaus Hempel (Freie Wähler) sagte, als Stadt sehe man dies vom Grundsatz nicht negativ, insbesondere, wenn sich Lärmschutz und Solarvorhaben miteinander verknüpfen ließen. Konkrete Vorhaben gebe es allerdings noch nicht, schränkte er ein.

Stadtwerke-Chef Ralph Grillitsch bestätigte auf Nachfrage, dass man Anfragen auf eine Netzverträglichkeitsprüfung vorliegen habe. So müssen Betreiber von Photovoltaikanlagen im Vorfeld mit dem Netzbetreiber klären, ob eine geplante Anlage überhaupt an das bestehende Stromnetz angeschlossen werden kann und welche Voraussetzungen erfüllt werden müssen, damit die Anlage in Betrieb gehen kann.

Dass sich das Geschäft mit Photovoltaik lohnt, zeigen die Stadtwerke selbst. So ließ der Energieversorger unter anderem auf Gebäuden der Stadtrodaer Wohnungsbaugesellschaft Photovoltaik installieren. Aber auch im Industrie- und Gewerbegebiet „ Bollberg“ wurde man aktiv. Mit einer Jahresleistung von rund 900.000 Kilowattstunden Strom zählt die Photovoltaik-Anlage in Bollberg zu den größten Projekten der Stadtwerke im Bereich der erneuerbaren Energien.

Rund eine Million Euro investierte das Unternehmen 2015 in den Bau der Anlage, die sich auf einer Länge von 650 Metern am Lärmschutzwall zur Autobahn 4 am Industrie- und Gewerbegebiet Bollberg erstreckt. Insgesamt wurden 3500 Solarmodule verbaut.