Stadtroda fordert Tempolimit auf der A4

Blick auf die A 4 bei Stadtroda in Richtung Hermsdorf. Die Stadt will sich für ein streckenbezogenes Tempolimit von 100 km/h zwischen Hermsdorf und Jena in den Abendstunden einsetzen.

Einstimmig hat der Stadtrodaer Stadtrat auf seiner Sitzung am Montag Abend im Feuerwehrgerätehaus Bürgermeister Klaus Hempel (Freie Wähler) beauftragt, wegen eines Tempolimits auf der Autobahn A4 das Gespräch mit dem Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr zu suchen. Hempel soll bei der Behörde ein streckenbezogenes Tempolimit von 100 km/h auf der Autobahn A4 zwischen Hermsdorf und Jena und in umgekehrter Richtung in der Zeit von 22 bis 6 Uhr beantragen. Eingebracht hatte die Beschlussvorlage die Fraktion Freie Wählergemeinschaft Quirla/Dorna/FDP. So fühlen sich Einwohner der neuen Stadtrodaer Ortsteile Dorna und Quirla seit dem Neubau der Autobahn durch den Verkehrslärm erheblich belästigt.