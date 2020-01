Stadtroda hängt weiter am Tropf des Landes

Mit großer Mehrheit hat der Stadtrodaer Stadtrat auf seiner Sitzung im Schützenhaus dem Haushalt 2020 seine Zustimmung gegeben. Dieser sieht Ausgaben in Höhe von rund 13,8 Millionen Euro vor. Weil ungeachtet aller Sparmaßnahmen die eigenen Einnahmen nicht ausreichen, um einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen, will die Stadt beim Land Bedarfszuweisungen in Höhe von 1,68 Millionen Euro beantragen.

Konkret plant die Stadt in diesem Jahr mit 10,82 Millionen Euro im Verwaltungshaushalt, rund 3 Millionen Euro wurden im Vermögenshaushalt eingeplant. Von den insgesamt 13,8 Millionen Euro muss Stadtroda in diesem Jahr 2,7 Millionen Euro als Schul- und Kreisumlage an den Saale-Holzland-Kreis zahlen, das sind 146.000 Euro mehr als noch vor einem Jahr. Bezogen auf den Verwaltungshaushalt entfallen anteilig 34 Prozent auf diese beiden Umlagen, erläuterte Kämmerin Daniela Geldhäuser. Weitere 21 Prozent müsse man für die Personalkosten aufwenden, 17 Prozent für den Bereich der Kinderbetreuung, gerade einmal 4 Prozent würden auf die Unterhaltung von Gemeindestraßen entfallen.

Hempel hofft auf Dialog mit Kreis

Bürgermeister Klaus Hempel (Freie Wähler) sagte, man habe dem Kreis angeboten, die Bedarfszuweisungen gleich als Umlage weiterzureichen, der Kreis habe dies jedoch abgelehnt. Die Stadt hatte in einem an Landrat Andreas Heller (CDU) adressierten Brief, dessen Inhalt der Bürgermeister in der Sitzung wiedergab, im Vorfeld noch einmal klargestellt, dass sich bei Stadtroda für 2020 eine strukturelle Unterfinanzierung im Sinne der einschlägigen Rechtsprechung von rund 1,2 Millionen Euro abzeichne. „Die Ursache liegt nicht im Sanierungswillen und dem Sanierungspotenzial der Stadt, was den eigenen Wirkungskreis angeht. Es sind weitestgehend die völlig überhöhten Umlageforderungen bei der Kreis- und Schulumlage, die von der Stadt Stadtroda nicht zu leisten sind“, heißt es in dem Schreiben. Zugleich machte man die Forderung auf, dass der Kreis der Stadt endlich die verpflichtete Hilfe gibt. Konkret fordert man eine Feststellung der Höhe der finanziellen Mindestausstattung der Stadt Stadtroda, damit diese ihrer verfassungsrechtlich garantierten Selbstverwaltung nachkommen kann, die Gewährung einer niedrigeren Kreisumlage und die Unterstützung der Stadt durch den Kreis bei der Bewilligung der Bedarfszuweisungen.

Die Antwort des Landrates auf das Schreiben der Stadt stimme ihn positiv, fuhr Hempel fort. Demnach wolle die Kreisverwaltung „eine Bewertung hinsichtlich einer ggf. erforderlichen bedingt festzusetzenden Kreisvorlage vornehmen….“. Offensichtlich wolle der Kämmerer die Stadt nun endlich einmal anhören, man sei aber noch lange nicht an der Stelle, wo man hin will.

Günter Ahnert, 1. Beigeordneter von Stadtroda, verwahrte sich im Namen der Stadt gegen Darstellungen, wonach Stadtroda nicht mit Geld umgehen könne. „Wir können sehr wohl mit Geld umgehen“, verwies er auf eine Einnahmesteigerung im eigenen Wirkungskreis um über 400.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr. Das Problem sei, dass gleichzeitig die Abgaben noch stärker steigen würden. „Ist nicht der Landkreis der eigentliche Sanierungsfall, fragte er in die Runde. Es seien die Kommunen, die mit ihrem Geld Aufgaben des Kreises mitfinanzierten, die dieser vom Land übertragen bekommen habe. „Ich tue mich schwer, für den Landkreis die Kastanien aus dem Feuer zu holen.“