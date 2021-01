Stadtroda Die Veräußerung des Hauses Nr. 56 in der Stadtrodaer Klosterstraße ist aber an Bedingungen geknüpft.

Stadtroda will Haus in der Klosterstraße verkaufen

Stück für Stück will man in Stadtroda das Problem mit heruntergekommenen und oftmals herrenlosen Immobilien in den Griff bekommen. Neben dem Erwerb und anschließendem Abriss von umgangssprachlich auch als „Schrottimmobilien“ bezeichneten Gebäuden setzt die Verwaltung auch darauf, dass man für einzelne Objekte einen neuen Eigentümer findet, der das Gebäude saniert.

So erwarb die Stadt beispielsweise das geschichtsträchtige Haus Nummer 56 in der Klosterstraße. Einst waren in dem Gebäude ein namhafter Friseur, später dann die Volkssolidarität untergebracht. Nach der Wende verfiel das Objekt mangels Nutzung zunehmend. Nachdem die Stadt das Objekt in einem aufwendigen Verfahren in ihren Besitz bringen konnte, soll das Haus nun im Rahmen einer öffentlichen Ausschreibung veräußert werden, erklärte Bürgermeister Klaus Hempel (Freie Wähler) auf Nachfrage.

Um auszuschließen, dass das Objekt an einen Spekulanten geht, sei der Verkauf mit einer Sanierungsverpflichtung sowie einer Rückfallklausel verknüpft. „Wenn der Käufer das Objekt nicht saniert, fällt die Immobilie an die Stadt zurück.“ Komme ein Kaufvertrag zustande, so werde man das Gebäude lastenfrei übergeben. Gleichwohl ist sich der Bürgermeister bewusst, dass es nicht einfach wird, einen Käufer zu finden. „Wie viele andere Objekte in Stadtroda ist das Haus an einen Felsen gebaut.“ Sollte sich kein Käufer finden, will sich die Stadt über eine anderweitige Nutzung Gedanken machen.