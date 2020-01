Dringend notwendig sind in diesem Jahr Sicherungsarbeiten an den Hangmauern „Hinter der Roda“ in Stadtroda.

Stadtroda will in Mauern, Straßen und Stadion investieren

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtroda will in Mauern, Straßen und Stadion investieren

Ungeachtet aller finanziellen Nöte will die Stadt Stadtroda in bescheidenem Umfang auch in diesem Jahr in die Erneuerung maroder Infrastruktur oder in zukunftsweisende Planungen investieren. So sieht der vom Stadtrat beschlossene Haushaltsplan 2020 Investitionen in Höhe von rund 2 Millionen Euro vor. Diese stehen allerdings unter dem Vorbehalt, dass der Haushalt von der Kommunalaufsicht genehmigt wird und die dringend notwendigen Bedarfszuweisungen in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro vom Land auch in die Stadtkasse fließen.

Größter Ausgabebrocken in diesem Jahr wird demnach die Erneuerung der Heinrich-Heine-Straße werden. 594.000 Euro wurden für die Planung und die Bauausführung veranschlagt, wobei die Verwaltung derzeit davon ausgeht, dass die eigentliche Sanierung der Straße erst 2021 stattfindet. Unter anderem sollen die Straßendecke und die Gehwege erneuert sowie zusätzliche Parkflächen geschaffen werden. Dringend notwendig ist die Sicherung der Mauern „Hinter der Roda“ sowie am Baderberg. Gerade im Bereich „Hinter der Roda“ sind an Kellereingängen große Sandsteinbrocken herausgefallen, eine Sicherung ist dringend notwendig. 118.000 Euro wurden für die Arbeiten veranschlagt. Neue Laufbahn für Stadion 200.000 Euro wird die Sanierung der großteils völlig verschlissenen Laufbahn im Rodastadion kosten. Das Stadion wird auch von den Schulen für den Schulsport genutzt. Im Zuge der städtebaulichen Entwicklung will die Stadt zudem weitere 159.000 Euro in die Hand nehmen, um marode Häuser in der Klosterstraße (Nummer 9, 11 und 13) sowie am Brauhausplatz (Nummer 4) abzureißen oder zu sichern. In Größenordnungen soll auch in die weitere Planung für das Industrie- und Gewerbegebiet Bollberg investiert werden. 202.000 Euro hat man den Bebauungsplan, die Vermessung von Flächen und den Grünflächenausgleich in den Haushalt eingestellt. Finanziert werden die Maßnahmen über Einnahmen aus Grundstücksverkäufen. Ebenfalls Geld in die Hand für Planungsleistungen nimmt man für die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes unter Einbeziehung der neuen Ortsteile (80.000 Euro). Und schließlich soll die lange geforderte Schaffung von barrierefreien Bushaltestellen in der Stadt endlich in diesem Jahr in Angriff genommen werden. 45.000 Euro wurden dafür eingeplant.