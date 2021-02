Rathaus Stadtroda: Der Stadtrat will per Grundsatzbeschluss junge Menschen künftig stärker bei kommunalen Entscheidungen mit einbeziehen.

Stadtroda will Jugend an kommunaler Arbeit beteiligen

Stadtroda. Die Stadt Stadtroda will junge Menschen stärker an kommunalen Entscheidungen beteiligen. Dazu bekannten sich die Stadträte auf der Ratssitzung am 22. Februar mit einem einstimmig gefassten Grundsatzbeschluss.

Damit die Ansichten, Ideen und Wünsche junger Leute stärker in die Entscheidungen des Stadtrates einfließen können, soll ein Jugendbeirat gegründet werden. In den vergangenen Monaten habe sich bereits regelmäßig eine Gruppe junger Leute getroffen, um das Konstrukt eines Jugendbeirates zu erproben, informierte Stadtrat Jonas Möbius (FWG). Dabei habe sich ein fester Kern von derzeit sechs bis acht Leuten herauskristallisiert, sagte Studentin Jasmin Möbius nach dem öffentlichen Teil der Sitzung. Sie selbst gehört zu den jungen Menschen, die ihren Heimatort stärken und für Jüngere attraktiver gestalten möchten. Wichtig sei, dass die Jugendbeteiligung in einem unabhängigen, freien Gremium stattfinde und nicht eingebettet ist in die einzelnen Fraktionen, Parteien und Wählergemeinschaften des Stadtrates.

Wie die Stadträte Matthias Schmitz (FWG) und Andreas Klaus (CDU) betonten, habe es vor der Beschlussfassung bereits eine lange Debatte zum Thema im Hauptausschuss gegeben. „Wir wollen uns klar zu Jugend bekennen. Das haben wir auch schon bei den Senioren gemacht.“