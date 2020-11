Stadtrodaer arzt warnt: tägliche digitale Dosis im Blick behalten

Die 2018 gegründete „Stiftung für Bildung und analoges Leben“ der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Stadtroda hat ein wesentliches Ziel erreicht: Zum 1. November konnten die Mitglieder die laut Stiftungssatzung erforderliche Mindestsumme von 10.000 Euro vorweisen. Damit ist die Stiftung arbeitsfähig und kann mit der Fördertätigkeit beginnen. Veranstalter von analogen Bildungsprojekten wie etwa Kinderfesten oder Vorhaben aus den Bereichen, Musik, Kunst und Kommunikation können sich melden.

Über die Relevanz einer solchen Stiftung und mögliche Auswirkungen exzessiven Medienkonsums auf Kinder spricht Michael Kroll im Interview mit unserer Zeitung. Kroll ist Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Asklepios-Fachklinikums Stadtroda.

Dr. Kroll, Ziel der Stadtrodaer Stiftung ist es, das Bewusstsein von Menschen für das „wahre Leben“ zu schärfen – abseits digitaler Technologien. Können Sie nachvollziehen, dass eine solche Stiftung in unserem sogenannten digitalen Zeitalter nicht nur auf Sympathisanten trifft, sondern höflich ausgedrückt von einigen auch belächelt wird?

Ja, klar! Die Leute sollen ruhig lächeln. Ich kenne das, ich werde auch manchmal für meine Ideen belächelt. Doch wie schreibt zum Beispiel Philosoph und Publizist Richard David Precht: Innovationen werden immer erst einmal belächelt. Das muss man einfach aushalten. Nur unflätig sollte es nicht werden.

Demnach halten Sie die Stiftung nicht nur für innovativ, sondern auch für wichtig?

Ich bin überzeugt davon, dass es gut ist, dass es eine solche Stiftung gibt, die gesellschaftliche Debatten anstößt und für etwas steht. Wir leben in einer Zeitenwende und schneiden gar nicht richtig mit, wie schnell und teilweise auch drastisch sich unser Miteinander ändert. Solche Stiftungen können Ausrufezeichen setzen und sagen: Vorsicht! Was machen wir hier? Es gibt auch noch ein analoges Miteinander, das wichtig ist und eine Berechtigung hat. Dabei werden die digitalen Medien ja nicht verteufelt. Das wäre auch Quatsch, denn sie sind Teil unseres Zeitalters und für vieles richtig gut nutzbar.

Also geht es darum, die „digitale Dosis“ im Blick zu behalten.

Genau. Denn zum Beispiel in Peking und einigen Ländern Südostasiens gibt es bereits enorme gesundheitliche Probleme bei Kleinkindern aufgrund einer übermäßigen Mediennutzung. Die Augäpfel der Kinder wachsen wegen der schon sehr frühen Nutzung von Tablet und Smartphone zu lang. Die Folge ist, dass die Kinder unter Kurzsichtigkeit leiden, also eine schwergradige körperliche Behinderung haben. Die Schäden sind irreversibel. Und wenn Sie jetzt eine Umfrage machen würden unter 20 Kinderärzten in unserer Umgebung oder unter 100 beliebig ausgewählten Eltern, dann werden Sie feststellen, dass das kaum jemand weiß, obwohl es seit Jahren bekannt ist.

Was gibt es außerdem für Folgeerkrankungen, die auf einen sehr häufigen Medienkonsum zurückgeführt werden können?

Das ist ein komplexes Thema. Die Datenlage ist in vielerlei Hinsicht noch nicht so eindeutig. Aber Konzentrationsschwächen, Kopfschmerzen im Jugendalter und Schlafstörungen können Folgen der Digitalisierung sein. Ebenso Selbstverletzungen, die definitiv durch die digitale Verbreitung massiv gepusht werden. Dann gibt es auch den Ausdruck der Facebook-Depression. Damit ist gemeint, dass Jugendliche sehr verunsichert sind und meinen, sich ständig selbst darstellen zu müssen, weil sie in den sozialen Medien sehen, dass es immer jemanden gibt, der das tollere Wochenende hatte, der die tolleren Freunde hat oder von interessanteren Erlebnissen berichten kann. Dadurch entsteht eine Unruhe in der Selbstdarstellung. Der Betroffene schaut ständig, was er an sich noch verändern kann. Ich glaube, dass solche Umstände dazu beitragen, Essstörungen wie Magersucht anzuschubsen.

Um Erkrankungen möglichst zu vermeiden: Wieviel digitale Mediennutzungszeit täglich ist noch gesund?

Diese Frage bekomme ich sehr oft gestellt. Ich verweise dann immer auf die Homepage von klicksafe.de , einer Initiative der EU für mehr Sicherheit im Netz. Dort spricht man sich für die 3-6-9-12-Regel aus. Die besagt: Absolut kein Bildschirm unter 3 Jahren, keine eigene Spielkonsole unter 6 Jahren, kein Internet und kein Handy oder Smartphone unter 9 und kein unbeaufsichtigtes Internet vor 12 Jahren. Dazu kommen je nach Kindesalter noch strikte zeitliche Nutzungslimits. Häufig ist es sogar noch wichtiger, dass sich die Erwachsenen Regeln geben und diese einhalten. Das ist zum Beispiel auch im Buch „Kein Netz“ von Hajo Schuhmacher nachzulesen.

Können Sie Eltern bestimmte Strategien empfehlen, wie ein ausgewogener Umgang mit digitalen Medien gelingen kann?

Es ist auf jeden Fall immer gut, wenn Erwachsene das Vorleben, was sie von ihren Kindern erwarten. Diesbezüglich gilt immer wieder der Spruch des Komikers und Autors Karl Valentin, der sagte, dass Erziehung zwecklos sei, weil es unsere Kinder am Ende doch so machen wie wir. Wichtig ist zum Beispiel wenigstens eine ungestörte gemeinsame Mahlzeit am Tag, bei der auch die Eltern aufs Handy am Tisch und in der Nähe verzichten. Je jünger die Kinder sind, desto wichtiger ist es, dass das Handy ab einer bestimmten Uhrzeit auch raus aus dem Zimmer gehört. Ansonsten sollte jede Familie für sich festlegen, welche Freiräume es in der Mediennutzung geben muss.

Ich möchte noch einmal auf die Stiftung zurückkommen. Sehen Sie Potenzial in einer möglichen Zusammenarbeit zwischen der Stiftung und dem Asklepios Fachklinikum?

Ja. Ich habe sie den Stiftungsgründern Benjamin und Petra Neubert auch angeboten. Schließlich sind unsere Präventionsbemühungen ähnlich den Zielen, welche die Stiftung verfolgt, nämlich weg vom schnellen Klick. Das kann zum Beispiel durch eine Musiktherapie sein oder durch verbindliche und attraktive Nachmittagsangebote wie Sport oder analoge Gesellschaftsspiele.