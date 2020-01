Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtrodaer Bürgerbus startet leise in das neue Jahr

Kaum hörbar düste der neue Bürgerbus für Stadtroda und Schlöben heran, um am Stadtrodaer Rathaus den nächsten Haltepunkt anzufahren. Der elektrisch betriebene Bus startete am Donnerstag seinen Fahr-Betrieb im neuen Jahr. Mit an Bord war am Donnerstagmorgen Rudolf Lindner (87), der bereits am DRK-Seniorenheim zugestiegen war. Bürgerbus-Fahrer Wolfgang Main überraschte seinen Mitfahrer mit einem kleinem Willkommensgruß.

Rudolf Lindner durfte sich über einen Jahreskalender, erstellt vom Seniorenbeirat der Stadt, sowie ein kleines Fläschchen Sekt freuen. Der 87-Jährige gehört zu den Stammgästen des Bürgerbusses, der seit Mai 2017 jeden Dienstag und Donnerstag durch Stadtroda und Schlöben rollt. Von Anfang an habe er das Projekt ganz toll gefunden, weil es speziell für ältere Menschen ein Erleichterung darstelle. Er selbst nutze den Bürgerbus häufig, um den Arzt und die Apotheke zu erreichen oder in der Sparkasse Dinge erledigen zu können. Besonders lobend erwähnt Rudolf Lindner die Bürgerbus-Fahrer. „Die sind alle sehr zuvorkommend und der Umgang mit ihnen ist unkompliziert. Und wenn man mal einen kleinen Wunsch hat, versuchen sie ihn zu erfüllen“, zeigt er sich zufrieden. Derweil schaut Wolfgang Main auf die Uhr: „Der Fahrplan ruft, wir müssen weiter, wenn wir pünktlich bleiben wollen.“ Flugs schwingt er sich auf den Fahrersitz, startet den E-Bus und rollt nahezu geräuscharm davon zum nächsten Haltepunkt. 21 Haltepunkt in Stadtroda und Schlöben Insgesamt steuert der Bürgerbus mittlerweile 21 Haltepunkte an. Dort, wo es möglich sei, habe man Haltepunkte auf Bürgerwunsch eingerichtet. Im Stadtrodaer Grüntal habe man jetzt drei Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten, davon eine auf Bedarf, eingerichtet. Ebenso gebe es seit einiger Zeit auch einen Haltepunkt bei einem Facharzt am Tachover Ring, erzählt Main. Derzeit sind neun Bürger, darunter eine Frau, als Bürgerbus-Fahrer aktiv. „Wer Interesse hat, sich als Fahrer zu engagieren, kann sich jederzeit an den Seniorenbeirat wenden“, wirbt Wolfgang Main um Mitarbeit. Geparkt wird der Elektro-Bus übrigens im Stadtwerke-Gelände. Hier erfolgt zudem Aufladung mit Öko-Strom, der von einer Solaranlage auf dem Dach der Stadtwerke gewonnen wird.