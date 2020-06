Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtrodaer Faust-Festspiele um ein Jahr verschoben

Die Organisatoren der Stadtrodaer Faust-Festspiele haben die Reißleine gezogen: Obwohl möglicherweise im Juli dieses Jahres weitere Erleichterungen bei den Einschränkungen in der Corona-Krise kommen könnten, hat man die für diesen Monat geplanten Stadtrodaer Faust-Festspiele schweren Herzens um ein Jahr verschoben. „Uns fehlt einfach ein Vierteljahr in der Vorbereitungsphase“, begründet Klaus Jünemann die Premieren-Verschiebung ins kommende Jahr.

Keine Proben mehr möglich

Dabei liefen bis Anfang März dieses Jahres die organisatorischen Vorbereitungen wie am Schnürchen. Immer mehr Vereine und Unterstützer hatten sich bei der Theatergruppe „Die Rodschen Querschläger“, welche die Festspiele als Verein ausrichten wollten, gemeldet und auf unterschiedlichste Weise ihre Hilfe angeboten. So hatte man unter anderem bereits die Rod’schen Möhrenschaber, „Die Band“ von Jonas Möbius, die Stadtrodaer Männer- und Frauenchöre oder aber die Kreismusikschule mit in das Programm eingebunden. Mitmachen wollte auch der Feuerwehrverein. „Wir hatten bereits die Zusagen von über 120 Mitwirkenden, die Resonanz, die die Idee der Stadtrodaer Faust-Festspiele gefunden hatte, war überwältigend“, so Jünemann.

Wegen der Corona-Pandemie waren allerdings keinerlei Proben und anderweitige Vorbereitungen mehr möglich, das geplante Spektakel, das weit über die Aufführung eines Faust-Theaterstückes in der alten Klosterruine hinausgehen sollte, geriet ins Stocken.

Gerade weil viele Stadtrodaer, aber auch Auswärtige sich so intensiv für die Faust-Festspiele stark machten und die Förderer und Sponsoren weiter hinter dem Projekt stehen, beschloss das inzwischen über zehnköpfige Organisationsteam, die Spiele im kommenden Jahr nachzuholen.

Festspiele eine Ergänzung

„Das sind wir einfach allen Akteuren schuldig“, erklärte Jünemann. Angepeilt ist nunmehr der 3. Juli 2021, ein Sonnabend, an dem die Festspiele in der mittelalterlichen Kulisse der Klosterruine stattfinden sollen.

Jünemann betonte, dass sich die Macher der Stadtrodaer Faust-Festspiele nicht in Konkurrenz zur Rodschen Möhrensage oder einem Rote-Tor-Fest verstehen. „Die Festspiele sollen eine Ergänzung und Bereicherung der kulturellen Landschaft sein.“ Um nicht mit anderen Festen in der Region im kommenden Jahr in Konkurrenz zu treten, habe man sich unter anderem auch mit den Vereinen in Tröbnitz und Gernewitz abgestimmt. Demnach findet das Tröbnitzer Blasmusikfestival und das Gernewitzer Strohfest zu anderen Zeitpunkten statt.

Die zwangsläufige Verlängerung der Vorbereitungsphase bedeutet unter anderem für Peter Hansmann von den Rodschen Querschlägern auch mehr Zeit, um an seinem Konzept zu feilen. Hansmann will in seinem Faust-Theaterstück für die Festspiele, das er aus den bereits aufgeführten Stücken „Der Rodsche - der wahre Faust“ und „Das verhängnisvolle Buch“ neu zusammengefasst hat, den Zuschauern in einer lustig angelegten Aufführung Faust und seinen mit dem Teufel geschlossenen Pakt nahebringen.