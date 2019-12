Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtrodaer „Feen“ stricken Mützchen für Neugeborene in Jena

Stricken, plaudern, naschen und die Gemeinschaft genießen: Das letzte Treffen der „Strick-Feen“ in diesem Jahr im ehemaligen „Hexenhaus“ in Stadtroda ging in aller Gemütlichkeit über die Bühne. Im warmen und weihnachtlich geschmückten Seniorenbüro hatten sich Manuela Gelbke, Lore Nikolai, Kerstin Lumpe, Wally Müller, Gerda Herold, Christine Kaiser, Gerda Schwarznau und Rosemarie Wodtke eingefunden, um gemeinsam – und doch jeder für sich – der Handarbeit zu frönen. An Strümpfen, Schals und Mützen wurde fleißig gestrickt.

30 Mützchen für für Babys der Wöchnerinnen- und Neugeborenen-Station

Auch etwa 30 Mützchen für Babys der Wöchnerinnen- und Neugeborenen-Station des Universitätsklinikums Jena (UKJ) haben die Frauen in den vergangenen Wochen angefertigt und gespendet. Die Idee dazu hatte Lea Thalmann, die Enkelin von „Strick-Fee“ Kerstin Lumpe. Die 18-Jährige absolviert seit dem 1. September 2019 und für ein Jahr ihren Bundesfreiwilligendienst auf der Wöchnerinnen- und Neugeborenen-Station. „Ich möchte Hebamme werden und nutze die Bufdi-Zeit als Überbrückungsjahr“, sagt sie. „Mir macht es dort sehr viel Spaß.“

Frauen strickten und häkelten schon öfter für einen guten Zweck

Lea Thalmann, die Enkelin von „Strick-Fee“ Kerstin Lumpe, zeigt eines der vielen gestrickten Mützchen für Babys. Foto: Ute Flamich

Selbstgestrickte Mützchen sind am Klinikum willkommen. Diese schützen die Babys vor Auskühlung, insbesondere vor Wärmeverlust über den Kopf. „Aus hygienischen Gründen dürfen die Mützchen im Klinikum nicht gewaschen werden. Jedes Baby behält also die Mütze, die es bekommt“, sagt Lea Thalmann. „Deshalb werden auch immer neue Mützchen gebraucht.“ Weil sie wusste, dass ihre Oma zum Kreis der Strickerinnen in Stadtroda gehört, habe sie einfach mal nachgefragt, ob die Frauen für die Neugeborenen stricken würden – und natürlich wollten sie. Auch für andere gute Zwecke haben sie bereits die Nadeln geschwungen. So zum Beispiel für das SOS-Kinderdorf, die Strümpfe bekamen, und für die Stadtverwaltung Stadtroda. Eiernetze sind für den traditionellen Osterspaziergang der Stadt angefertigt worden.

Nadelarbeit in der Schule war lehrreich und hat nicht geschadet

Seit etwa 19 Jahren gibt es das Handarbeitstreffen, für welches Frauen 14-täglich für etwa zwei Stunden zusammenkommen. Vier verschiedene Unterkünfte sind bereits genutzt worden. „Hier im Seniorenbüro ist es sehr schön und zentral“, sagt Christine Kaiser. Sie erzählt, dass sie seit ihrem 9. Lebensjahr häkelt und strickt. „Ich komme aus der Spielzeugstadt Sonneberg und habe als Kind schon viele Puppen gehabt, denen ich natürlich auch schöne Kleidung anziehen wollte“, sagt sie. „Zudem hatten wir früher Nadelarbeit in der Schule. Das war lehrreich und hat keinem geschadet.“ Vor allem der Austausch und die Gesellschaft seien Gründe dafür, warum sie sich regelmäßig mit den anderen „Strick-Feen“ in Stadtroda trifft.

Voraussichtlich am Mittwoch, 8. Januar 2020, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr werden die Frauen wieder für ihre Handarbeiten im Seniorenbüro in der Straße des Friedens in Stadtroda zusammenkommen.