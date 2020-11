Frieda Sigusch (16), Schülerin der elften Klasse des Stadtrodaer Pestalozzi-Gymnasiums in Stadtroda, gewann den ersten Preis der Kampagne „bunt statt blau – Kunst gegen Komasaufen“, die von der DAK-Gesundheit bundesweit im Kampf gegen den Alkoholmissbrauch von Jugendlichen durchgeführt wird.

Gerichtet sei dieses Präventionsprogramm an Schüler zwischen 12 und 17 Jahren, dabei erörtern Suchtpräventionskräfte das Thema im Unterricht und rufen zu einer Plakataktion auf. Aufgrund der Corona-Beschränkungen übernahmen Pädagogen den Part und behandelten das Thema im Unterricht. Im Ergebnis der Prävention gegen Alkoholmissbrauch beteiligten sich bundesweit zudem etwa 5000 Schüler an dem Kreativwettbewerb, erläutert Doreen Kunath von der DAK-Gesundheit.

Pestalozzi-Schüler belegen auch die Plätze 6, 8 und 9

Am Pestalozzi-Gymnasium in Stadtroda wurde die Aktion im Ethik- sowie im Kunstunterricht der ehemaligen zehnten Klassen intensiv besprochen, informierte Schulleiterin Steffi Xylander. Über das erreichte Ergebnis der Schüler aus dem Stadtrodaer Gymnasium zeigte sich die Gymnasial-Leiterin beeindruckt. Immerhin habe die Bildungseinrichtung nicht nur die Thüringen-Siegerin gestellt, sondern auch noch mit den Prämierungen für die Plätze sechs, acht und neun vordere Ränge in Thüringen erreicht. Und Xylander bekennt, dass sie das Bild von Frieda Sigusch schon bei der Abgabe für den Wettbewerb als sehr eindrucksvoll empfand. Deshalb habe sie vorsorglich eine Kopie von der Zeichnung gemacht, „damit wir das Werk jetzt auch zeigen können“, so Steffi Xylander. „Denn über das Original verfügen wir derzeit nicht, weil es an die Jury verliehen ist, die aus den 16 Landessiegern den Bundessieger küren soll.“

Für die Thüringer Siegerin Frieda Sigusch war die Zuerkennung des ersten Platzes eine große Überraschung. „Als ich per E-Mail darüber unterrichtet worden bin, war ich schon überwältigt und habe mich natürlich sehr gefreut, sagt die 16-Jährige. Mit dem Thema Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen habe sie sich nicht nur im Unterricht beschäftigt, sondern auch darüber hinaus. Und weil sie schon seit ihrer Kindheit gern zeichne, habe sie sich am Wettbewerb beteiligt. Für sie sei es eine reizvolle Herausforderung gewesen, das Thema künstlerisch umzusetzen.

Jugendliche sind wichtige Botschafter im Kampf gegen das Komasaufen

„Mit meinem Bild will ich zum Ausdruck bringen, was Alkoholsucht mit Menschen machen kann. Man verliert seine Ziele aus den Augen und aus einem fröhlichen Menschen wird ein unglücklicher Mensch“, skizziert sie. Entstanden sei ihr Bild nicht in einem Anlauf, sondern sie habe sich der Zeichnung mehrere Tage gewidmet. Das sie damit den ersten Preis erzielen würde, war nicht der Beweggrund, sondern eher das Auseinandersetzen mit dem Thema. „Und das hat mir beim Zeichnen richtig Spaß gemacht“, so die Thüringen-Siegerin.

Doreen Kunath freute sich, dass die Thüringer Siegerin aus dem Saale-Holzland-Kreis kommt. „Das Siegerplakat vermittelt auf künstlerisch überzeugende Weise die Botschaft „bunt statt blau“ und ich drücke Frieda Sigusch für den Bundesausscheid fest die Daumen“, sagte sie.

Im Kampf gegen das Komasaufen seien Jugendliche ganz wichtige Botschafter. Sie dankte der Schule für das Engagement und verband damit die Hoffnung, dass sich auch künftig Schulen mit dem Thema auseinandersetzen.

Meinung: Jugendliche als Botschafter