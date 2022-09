Stadtrodaer Gymnasiasten suchen nach Stimmen für Engagierten-Preis

Stadtroda. Am Stadtrodaer Gymnasium werben die Schülerinnen und Schüler an Arbeitsgruppe „Schule gegen Rassismus - Schuüle für Courage“ um Stimmen für den Publikumspreis des Deutschen Engagements.

Lena, Joyce, Torres, Amelie, Elisabeth und Dana entern ein leeres Klassenzimmer. Es ist Montagnachmittag, eigentlich Schulschluss. Die Stühle sind schon ordentlich umgedreht und auf die Tische gestellt, doch das stört die Schüler des Johann-Heinrich-Pestalozzi-Gymnasiums Stadtroda nicht: Beherzt holen sie die Stühle wieder von den Tischen, schieben drei Schulbänke zusammen und setzen sich. „Frau Harendt kommt in 10 Minuten“, sagt Torres mit Blick auf ihr Smartphone. Doch die „Aktiven-Gruppe Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ muss nicht zwingend auf ihre Lehrerin warten, um mit ihrem Anliegen loszulegen: Ein Plakat wurde schon entworfen, ein Aufruf für die schulinterne WhatsApp-Gruppe vorformuliert. Was ist noch zu tun? „Wir könnten noch den Bürgermeister um Unterstützung bitten“, schlägt Torres vor. „Und die anderen Schulen, die den Titel auch tragen, von der Abstimmung informieren.“ Die Arbeitsgruppe sammelt Ideen. Ihr Ziel: Sie möchten den Publikumspreis für Engagement gewinnen, einen Teilpreis des Deutschen Engagement-Preises.

Sich in der Freizeit für andere einsetzen und öffentlich über Probleme sprechen

Dieser geht in jedem Jahr an Personen, Vereine oder Arbeitsgruppen, die sich besonders um andere Menschen oder ihre Wohnumgebung kümmern: „Sie reinigen Flüsse, trainieren Kinder, bekämpfen Rassismus, veranstalten Konzerte, besuchen kranke Menschen, pflegen ein Denkmal, kochen Suppe, begleiten geflüchtete Menschen – die freiwillig Engagierten“, so heißt es auf der Internetpräsens des Engagement-Preises. Er wurde vom „Bündnis für Gemeinnützigkeit“ initiiert und wird vom Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie von der Deutschen Fernsehlotterie und der Deutschen Bahn Stiftung gefördert. Lena, Joyce, Torres und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter sind im letzten Jahr dem Aufruf ihrer Schulleiterin Steffi Xylander gefolgt und haben sich darum bemüht, den Titel „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, den das Stadtrodaer Gymnasium seit 30 Jahren trägt, wiederzubeleben (wir berichteten). Sie beschäftigen sich mit den Fragen, die sich um ein gleichberechtigtes und respektvolles Miteinander drehen: Was ist Rassismus, und wo fängt er an? Was sind Gewalt und Mobbing, im Gegensatz zu Spaß, einem Scherz und ein bisschen Wildheit beim Spielen oder Quatschen? Oder: Wie gehe ich mit jemandem um, der eine völlig andere Meinung zu einem Thema hat, das mir persönlich aber sehr wichtig ist? Die 17 Aktiven der Schulgruppe haben seit ihrer Gründung im vergangenen Dezember schon einiges in ihrer Schule auf die Beine gestellt: Sie haben eine Schulabstimmung zur Erneuerung des Titels „Schule ohne Rassismus – Schule ohne Gewalt“ organisiert, haben dazu einen Videoclip gedreht und in allen Schulklassen Werbung gemacht. 81 Prozent der Schüler ihrer Schule stimmten schließlich mit „Ja“. Auch einen Kunst- und Kreativ-Wettbewerb zum Thema „Diversität“ richteten sie aus und organisieren derzeit eine Ausstellung zu den Gewinner-Kunstwerken, die ab November im Pestalozzi-Gymnasium zu sehen sein soll. Auch Bürgermeister Klaus Hempel konnte als Schirmherr gewonnen werden.

Schüler werben darum, für ihre Arbeit zu stimmen

Mit ihrem bunten Regenbogen-Plakat, dem Aufruf in der WhatsApp-Gruppe der Schule, der Bitte an den Bürgermeister und den anderen couragierten Schulen möchten Lena, Joyce, Torres, Amelie, Elisabeth und all die anderen Mitglieder der Aktiven-Gruppe nun in ganz Stadtroda, im Saale-Holzland und in Thüringen um Stimmen werben. Das Besondere daran ist: Nicht nur Freunde, Eltern, Lehrer oder andere Erwachsene, die das Engagement der Schülerinnen und Schüler gut finden, können an der Abstimmung teilnehmen. Auch Kinder und Jugendliche können ihre Stimme abgeben. Gegen rund 460 andere Projekte aus anderen Landkreisen und Bundesländern müssen die Stadtrodaer dabei antreten. Abstimmer finden auf der Internetseite www.deutscher-engagementpreis.de unter der Rubrik „Publikumspreis“ die Stadtrodaer Schülerinnen und Schüler. Was sie mit dem Preisgeld tun würden, wenn sie gewinnen? „Uns geht es nicht darum, dass wir das meiste Geld gewinnen, sondern dass die Leute sehen, was mir machen“, erklärt Schülersprecherin Joyce Poser. Mit dem Geld würden sie eine eigene, kleine Bibliothek für alle Schülerinnen und Schüler aufbauen, in der es Nachschlagewerke zu den Themen Gewalt, Rassismus, Demokratie und Konfliktlösung gäbe, haben sich die Aktiven mit ihren Lehrerinnen Annegret Harendt und Jasmin Steuck geeinigt. Nun brauchen sie bis zum 19. Oktober, dem Tag des Wettbewerb-Endes, nur noch viele Stimmen.