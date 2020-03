Stadtrodaer Imker Jürgen Gräfe berichtet über in Nepal

Man spürt die Begeisterung, die bei Jürgen Gräfe noch immer mitschwingt, wenn er über seine Reiseerlebnisse berichtet. Im Oktober letzten Jahres besuchte er Nepal. Vordergründiger Anlass für seinen erstmaligen Besuch war für den Vorsitzenden des Stadtrodaer Imkervereins natürlich das Kennenlernen des Landes und seiner Einwohner in dem zwischen Indien und Tibet gelegenen Land. Sein Interesse galt natürlich auch der Imkerei. Über die gewonnenen Erkenntnisse wird er interessante Details am Mittwoch, 11. März, ab 19 Uhr im Strohatelier Gernewitz im Rahmen der Winterakademie zu berichten wissen.

Überaus beeindruckende Erlebnisse habe er aber auch in Bezug auf die Landschaft und insbesondere bei der Begegnung mit den Einwohnern Nepals erfahren können, sagt er. Herzlichkeit und große Aufgeschlossenheit sei ihm bei den zumeist einfachen Menschen begegnet. Das sei sehr beeindruckend gewesen, berichtet er. Um ins Gespräch zu kommen, reiche oftmals die englische Sprache aus. Insbesondere nepalesische Kinder, sie erlernen Englisch im Schulunterricht, zeigten sich immer neugierig und offen für Kontakte. Jürgen Gräfe beherrsche das englische Vokabular, räumt er ein. „Immerhin gehe ich jede Woche einmal in die Volkshochschule, um die Sprache weiter auszufeilen“, sagt er.

Ein Großteil seines Erlebnisberichts wolle er insbesondere den Einwohner in Bild und Wort widmen, kündigt der Stadtrodaer Imkerchef an. Etwa über 90 Minuten werde seine Erzählungen beim Vortrag andauern, ergänzt er.

Und weil es ihm das Land und die Leute angetan haben, werde er Ende März bis Mitte April erneut nach Nepal aufbrechen. Allerdings will er sich dann vordergründig auf sein Hobby konzentrieren und sich dem Bienenstudium widmen. „Zu dieser Jahreszeit beginnt in Nepal die Rhododendronblüte in den tropischen Regionen. Ich möchte zum Beispiel Wildbienen erkunden und auf Spurensuche gehen“, erzählt er. Auch darüber wird Jürgen Gräfe zu gegebener Zeit Interessantes zu erzählen haben.

Winterakademie im Gernewitzer Strohatelier, Mittwoch 11. März, 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.