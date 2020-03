Frank Winter, Technischer Leiter bei den Stadtwerken Stadtroda, zeigt ein Stück von dem Stromkabel, das in den nächsten Wochen mehrfach in der Kreuzstraße in Stadtroda verlegt werden muss.

Stadtrodaer Kreuzstraße wird erneut aufgebuddelt

Es war im Späterherbst 2019, als der ZWA „Thüringer Holzland“ nach dem Bruch einer gusseisernen Wasserleitung die Kreuzstraße in Stadtroda sperren und aufbuddeln lassen musste. In den Wochen darauf verlegte der ZWA nicht nur die Wasser- , sondern auch die Abwasserleitung sowie die Grundstücksanschlüsse auf einer Länge von 110 Metern in dem Bereich neu. Nun, da die Pflasterarbeiten an der Kreuzstraße in den vergangenen Tagen gerade erst abgeschlossen wurden, kündigten die Stadtwerke Stadtroda an, die Straße erneut wegen der dringend notwendigen Erneuerung der dortigen Mittelspannungsleitung partiell wieder aufmachen zu müssen.

Stadtwerke-Chef Ralph Grillitsch ist durchaus bewusst, dass sich die Ankündigung wie ein böser Schildbürgerstreich präsentiert. Leider, sagt er, habe es aber keine Möglichkeit gegeben, das Problem anders zu lösen. „Die unmittelbar vor Maßnahmebeginn vorgenommenen Abstimmungen mit den Stadtwerken Stadtroda hatten zum Ergebnis, dass die Maßnahmen an der Trinkwasserleitung – Sicherstellung der Trinkwasserversorgung –, am Kanal –Sicherstellung der Abwasserableitung – und an der Straße – Beseitigung von Unterspülungen und Verkehrssicherungspflicht – keinen Aufschub duldeten“, erklärt ZWA-Werkleiter Steffen Rothe. Und Grillitsch fügt an: „Eigentlich wollten wir die Erneuerung von Wasser und Abwasser sowie des Stromkabels als Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Zweckverband durchführen. Die Havarie machte diese Planungen jedoch zunichte.“ Keine vorherige Verlegung möglich Obwohl die Straße auf rund 100 Meter aufgerissen worden war, konnten die Stadtwerke bei den Arbeiten nur als Beobachter zusehen. „Im November/Dezember mussten wir bereits davon ausgehen, dass es zu Nachtfrösten kommen kann. Ein Mittelspannungskabel dieser Dimension kann man aber nur verlegen, wenn die Temperaturen über 5 Grad Celsius liegen“, erklärt Grillitsch. Hätte man dennoch die Kabelverlegung vorgenommen, hätte die Gefahr bestanden, dass es zu Brüchen in einem der gut 42 Millimeter starken Stromkabel kommt. „Das Risiko konnten wir einfach nicht eingehen.“ Jetzt, da kaum noch mit Nachtfrösten gerechnet werden müsse, werde man aber die dringend notwendige Erneuerung der Stromkabeltrasse angehen, kündigt Frank Winter, Technischer Leiter bei den Stadtwerken, an. „Wir sprechen hier nicht von irgendeinem Stromkabel. An der Zuleitung hängt die gesamte Stromversorgung von Stadtroda dran“, verdeutlicht Winter. Tiefbau ab der kommenden Woche Ab Montag, 9. März, wird im Auftrag der Stadtwerke die 20kV-Mittelspannungsleitung, die noch aus tiefsten DDR-Zeiten stammt, beginnend vom Obermühlenweg über die Treppe zur Kreuzstraße bis zum Brauhausplatz neu verlegt. Die Kabel müssen dabei auf einer Länge von rund 400 Meter neu ins Erdreich eingebracht werden. Dabei handelt es sich nicht nur um ein Kabel, sondern um mehrere. „Wir sprechen von einer Gesamtkabellänge von über zwei Kilometern“, sagt Winter. Parallel zum Mittelspannungskabel wird auch ein Niederspannungskabel in der Kreuzstraße verlegt, um die Grundstücke 1 bis 5 neu ans Stromnetz anzuschließen. „Die Arbeiten werden schätzungsweise 8 Wochen dauern, die Kreuzstraße müssen wir voraussichtlich noch einmal für 2 Wochen voll für den Verkehr sperren“, bedauert Winter.