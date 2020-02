Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtrodaer Pestalozzi-Gymnasium lädt ein

Zum Tag der offenen Tür lädt das Stadtrodaer Johann-Heinrich-Pestalozzi-Gymnasium am Sonnabend, 22. Februar, von 9.30 Uhr bis 12.30 Uhr, künftige Schüler mit ihren Eltern, Großeltern, aber auch Gäste und ehemalige Absolventen der Bildungseinrichtung ein. Schüler und Lehrer wollen Einblick in das vielfältige Schulleben geben. Ergebnisse aus dem Unterricht und aus den Arbeitsgemeinschaften sollen präsentiert werden. Schüler aus derzeitigen 4. Klassen können unter Anleitung erfahrener Schüler des Gymnasiums im Rahmen einer Schatzsuche das Gebäude und alle Fachbereiche in ihren Räumen spielerisch erkunden. Außerdem erhalten sie Gelegenheit, sich umfassend über das gymnasiale Lernen und das Schulprofil zu informieren und sich zum Übertritt an das Gymnasium beraten zu lassen.

Für Eltern stehen die Schulleitung sowie Lehrer für Fragen zur Verfügung. In der Woche vom 2. März bis zum 7. März kann man sich am Staatlichen Gymnasium Stadtroda für das Schuljahr 2020/21 anmelden. Dazu wird das Halbjahreszeugnis, die Geburtsurkunde, die Bestätigung über die Masernschutzimpfung und gegebenenfalls eine Schullaufbahnempfehlung benötigt, informiert die Schule. Das Sekretariat ist in der Anmeldewoche von Montag bis Freitag von 14 bis 18 Uhr sowie am Sonnabend von 9 bis 11 Uhr für die Anmeldung geöffnet. Tag der offenen Tür am 22. Februar, von 9.30 bis 12.30 Uhr im Stadtrodaer Pestalozzi-Gymnasium