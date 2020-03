Lena Luft (16), Richard Dämmrich (17) und Anna Heßelbarth (17, von links) haben sich in einer Seminarfacharbeit dem Thema „Kirmes – zwischen Tradition und Moderne“ in Kleinebersdorf und Umgebung gewidmet.

Stadtrodaer Schüler erforschen die Tradition der Kirmes

Lange Zeit haben Richard Dämmrich, Anna Heßelbarth und Lena Luft, alle Schüler der Klasse 11 am Stadtrodaer Pestalozzi-Gymnasium, zu Beginn des Schuljahres 2019/20 gerätselt, welches Thema sie für ihre Seminarfacharbeit aufgreifen könnten. Fern lag den drei 16- und 17-Jährigen, irgendein Thema zu beackern, das schlicht im Internet recherchiert werden könne und keinen Mehrwert für den regionalen Alltag habe, bekennen sie. Lenas Vater, Torsten Luft, war es, der eine Idee äußerte: Wie wäre es, wenn ihr das traditionelle Kirmes-Fest in den Fokus nehmt? Die Kirmes, auch als Kirchweih-Fest bekannt, habe eine Jahrhunderte lange Tradition, so Torsten Luft. So wie einst auch in Kleinebersdorf, wo Richard und Lena leben.

Die jungen Leute, die den Begriff Kirmes zwar kannten, aber nicht die traditionelle Bedeutung, weil heutzutage Kirmes-Veranstaltung zumeist nur zu Tanz und Umtrunk laden, packte die Neugier. Auch weil sie auf Nachfrage von Eltern und vor allem bei Großeltern noch immer viele Schwärmereien hörten, wie schön doch einst so eine Kirmes für den Ort und die Dorfgemeinschaft gewesen sei. Heute gebe es kaum noch Feste, die ganz nach traditioneller Art gefeiert werden, stellten die Elftklässler fest. Rasch war der Titel „Kirmes – zwischen Tradition und Moderne – Konzept zur Wiedereinführung der Kirmes am Beispiel Kleinebersdorf und Umgebung“ gefunden. Die Dorfchronik wurde gewälzt, zahlreiche Leute aus dem Ort wurden befragt, darunter unter anderem auch Barbara Jackisch (75), die die Kirmes noch selbst erlebt habe. Die 75-Jährige wiederum konnte aus Erzählungen ihrer Mutter über das Kirmes-Fest berichten. Und nicht zuletzt fanden die Schüler bei Pfarrer Johannes Franck, der lange Zeit in Renthendorf und Umgebung wirkte, ein offenes Ohr. Umso tiefer die jungen Leute in das Thema eintauchten, umso mehr habe sie es gepackt, gestehen sie. Kirmes ist mehr als nur Tanz Heute wissen sie, dass die Kirmes nicht allein nur was mit Tanz zu tun habe, wie es heute noch vielfach in Orten anzutreffen sei. Wenn die traditionelle Kirmes stattfand, wurde mehrere Tage gefeiert, der ganze Ort war eingebunden. Die Häuser wurden geschmückt, Besuch von Verwandten und Freunden wurde erwartet, man besuchte am Sonntagnachmittag gemeinsam die Kirche und abends trafen sich alle Einwohner im Ort zum Fest, um gemeinsam zu schlemmen. „In Kleinebersdorf wurde vermutlich ab dem 15. Jahrhundert mit dem Bau der Kirche die Kirmes begangen. Noch bis in die 1980er Jahre versammelte man sich in der Gaststätte. Später wurde die Kirmes nur noch vereinzelt und wenn dann meisten privat zu Hause gefeiert“, berichtet Richard Dämmrich. Die Kirmes selbst wird übrigens immer an dem Wochenende nach dem 19. Oktober des Jahres gefeiert, erzählt Anna Heßelbarth. Es muss wirklich toll gewesen sein, wenn heute noch die Älteren davon schwärmen, zeigt sich Lena Luft beeindruckt. Gerade deshalb verfolgen die Gymnasiasten die Absicht, das traditionelle Fest wieder aufleben zu lassen. Voraussichtlich im Oktober dieses Jahres soll es soweit sein. Man habe für dieses Vorhaben schon eine tolle Resonanz erfahren, sagen die Schüler, ohne ins Detail gehen zu wollen. „Wir sehen im Ort Potenzial, dass die Kirmes in Kleinebersdorf angenommen und künftig auch fortgeführt werden kann. Dazu soll auch unser Konzept dienen“, äußert Lena Luft. Hintergrund: Die Kirmes hat eine lange Tradition und reicht bis ins Mittelalter zurück. Aus dem einstmaligen Kirchweihfest, auch Kirchmess genannt, entwickelte sich die Tradition. Kirmes steht auch für Kirchweihe, bei der ein neues Gotteshaus in Dienst genommen wird. Das könne auch nach einer Sanierung geschehen. Aber auch nach der Einweihung eines neue Gotteshauses wurde in den Folgejahren im Gedenken an die Einweihung der Kirche eine Kirmes gefeiert. Menschen aus dem ganzen Ort kamen zusammen, um zu feiern, zu tanzen und gemeinsam zu essen. Während der Kirmes wurde nicht gearbeitet, für Bauern war es zumeist die einzige arbeitsfreie Zeit des Jahres. Es war ein Fest für die ganze Familie, Verwandtschaft reiste an, die Stuben wurden geputzt und im 18. Jahrhundert war es sogar üblich, ganze Hausfassaden zu streichen.