Stadtrodaer Schülerinnen freuen sich über Geldspenden

Die Freude und Dankbarkeit bei fünf Schülerinnen der 10. Klasse der Stadtrodaer Regelschule ist groß: Mehr als 800 Euro an Spenden konnten sie bisher für das Kinderhospiz „Bärenherz“ in Leipzig sammeln.

Noch ist die Aktion auch nicht beendet. Bis zum 15. Januar können die von Luka Reinhold, Sophie Bauer, Annabelle Schütz, Emely Vogel und Amelie Reinhardt platzierten Spendengläser weiter gefüllt werden, sofern am jeweiligen Standort in Corona-Zeiten geöffnet ist. Zu finden sind die Gläser in Stadtroda beim Drogeriefuchs, der Bäckerei Hunger im Norma-Markt, der Bäckerei Triebel in der Netto-Filiale, im Azad-Grill, in der Fleischerei der Agrargenossenschaft Weißbach und beim ZWA „Thüringer Holzland“. Eine weitere steht im Lehrerzimmer der Stadtrodaer Regelschule, ein anderes Spendenglas kursiert unter den Familien, Verwandten und Bekannten der Schülerinnen. Auch über das Konto des Fördervereins der Schule kann nach wie vor für das Vorhaben gespendet werden.

Spendenaktion corona-bedingt verlängert

Eigentlich wollten die Schülerinnen die Spendengläser bereits Ende vergangenen Jahres einsammeln. Unter anderem aufgrund des corona-bedingten Lockdowns aber haben sie sich für eine Verlängerung bis zum 15. Januar entschieden, sagte Amelie Reinhardt.

Dass sich die Mädchen für das Leipziger „Bärenherz“ engagieren hat mit ihrer Projektarbeit zu tun, die eine Voraussetzung dafür ist, dass die Schülerinnen voraussichtlich im März dieses Jahres ihren Realschulabschluss erhalten. Warum sie sich für die Einrichtung in Sachsen entschieden haben, das erklärte Luka Reinhold kürzlich so: „Wir haben zunächst ganz viele Themen gesammelt. Wir wollten auf jeden Fall über etwas schreiben, was ein bisschen heraussticht und wo man etwas bewegen kann, so wie mit unserer Spendenaktion. Ich habe mit meiner Familie darüber gesprochen. Weil meine Oma in Leipzig gewohnt hat, kamen wir auf das dortige Kinderhospiz.“

Geld für das Hospiz zu sammeln ist allerdings nur ein Teil der Arbeit. Zu einem anderen gehört es, dass jede Schülerin acht bis zehn Seiten zu einem ausgewählten Thema schreiben muss. Unter anderem über den geschichtlichen Hintergrund der Einrichtung, dort eingesetzte Berufsgruppen, die Architektur des Hauses, den Tagesablauf sowie die medizinische Betreuung und Versorgung wollen die Schülerinnen in ihrer Projektarbeit informieren.

Wer die Aktion der Schülerinnen unterstützen möchte, kann unter dem Stichwort „Kinderhospiz“ Geld spenden an den Förderverein der Staatlichen Regelschule „Auf der Schönen Aussicht“ in Stadtroda, Sparkasse Jena, Bankleitzahl: 830 530 30, Kontonummer: 60 33 50.