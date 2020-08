Stadtrodaer Stiftung hinterfragt das digitale Lernen

Alles echt? – Das ist die wesentliche Frage, die im Mittelpunkt des Stiftungstages am 6. September in Stadtroda steht. Zu diesem laden die Kuratoriums-Mitglieder der „Stiftung für Bildung und Analoges Leben“ der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde Stadtroda auf den Pfarrhof ein. Das „echte“ Miteinander der Menschen und ein „kompetenter Umgang mit digitalen Medien“ seien zentrale Anliegen der Stiftung.

„Die Corona-Krise hat allen ein Mehr an Bildschirmarbeit zugemutet. Die Kinder haben ihre Schulaufgaben zeitweise ausschließlich am Computer erledigen müssen“, sagt Benjamin Neubert, Stadtrodas Pfarrer, Stiftungsgründer und Vorsitzender des Kuratoriums. „Quer durch alle Parteien geht beinahe unisono der Ruf nach verstärkter Digitalisierung. Am besten soll in jedes Kinderzimmer ein Laptop mit Netzanschluss. Hier fragt unsere Stiftung nach Gegenentwürfen und Möglichkeiten, ‚echte‘ Begegnungen zu befördern.“ Wie das gelingen könnte, darüber soll auch am Stiftungstag gesprochen werden.

Zum Stiftungstag Stift und Maske nicht vergessen

Nicht zuletzt hoffen die Kuratoriums-Mitglieder auf ihrer Veranstaltung auf Spendengelder. Um mit der Fördertätigkeit beginnen zu können, sollten der Stiftungssatzung zufolge bis zum 31. Oktober dieses Jahres 10.000 Euro gesammelt werden. „Derzeit haben wir etwa 9600 Euro zusammen. Wir sollten das also schaffen“, sagt Petra Neubert, die Frau des Pfarrers und Stiftungsgründerin. Schon jetzt könnten sich Veranstalter von analogen Bildungsprojekten wie etwa Kinderfesten oder Vorhaben aus den Bereichen Musik, Kunst und Kommunikation bei der Stiftung melden.

Aufgrund des Corona-Virus ist für den Stiftungstag ein erforderliches Hygienekonzept erarbeitet worden. „Es wird zum Beispiel kein Kaffeetrinken, sondern nur abgepackte Snacks und Kaltgetränke geben“, sagt Petra Neubert. Jeder Besucher sollte eine Alltagsmaske und einen eigenen Stift mitbringen. Namen und Telefonnummer müssen am Stiftungstag vor Ort hinterlassen werden. „Derzeit haben wir schon 30 Anmeldungen. Ich schätze, dass wir etwa 50 bis 60 Leute werden“, sagt sie.

Wer am Stiftungstag am Sonntag, 6. September, 14 bis 18 Uhr, teilnehmen möchte, wird gebeten, sich anzumelden unter Telefon 036428/13 04 80 oder per E-Mail an pfarrer.neubert.roda@web.de.

Das Programm am Stiftungstag

14 Uhr: Andacht unter dem Motto „Alles echt?“

15 Uhr: Vortrag und Gespräch mit Michael Kroll, Chefarzt der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Asklepios-Fachklinikum in Stadtroda

16.30 Uhr: Livemusik von „Blue Undergrowth“ aus Jena mit Anke Scheller und Jan-Markus Teuscher

18 Uhr: Schluss und Aufräumen