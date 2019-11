Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtrodas Karnevalisten machen Party in der Lagerhalle

Nachdem die Narren des Stadtrodaer Carneval Clubs (SCC) am 11.11. erfolgreich das Rathaus enterten und den Rathausschlüssel sowie die Stadtkasse eroberten, wird die fünfte Jahreszeit am Sonnabend, 16. November, mit einer großen Party in der Lagerhalle am Eingang de Beckerleede eingeläutet.

Dort sind sowohl einige alte als auch einige neue Programmpunkte zu sehen. Insgesamt 13 Parts hat SCC-Präsident Andreas Koch momentan auf seinem Spickzettel, kann aber nicht ausschließen, dass Gäste auch noch den einen oder anderen kleinen Beitrag mitbringen.

Traditionell wird gemeinsam mit vielen befreundeten Vereinen, wie dem Laasdorfer Karneval Club, der Meusebacher Faschingsgesellschaft, dem Eisenberger Faschingsclub, dem Bürgeler Faschingsclub, den Porstendorfer Karnevalisten sowie den Faschingsfans von der Ringwiese Jena der Auftakt in die fünfte Jahreszeit gefeiert.

Zudem verabschiedet sich das bislang amtierende Prinzenpaar aus seinem Ehrenamt. Zugleich stellt der SCC das neue Prinzenpaar vor – welches bis zu diesem Abend wiederum ein streng gehütetes Geheimnis bleibt. Selbst die Funken des SCC rätselten am Montag noch eifrig, wer die Tollitäten der 62. Saison werden könnten. Ab 20.11 Uhr geht es dann rund, wobei das Motto der 62. Saison „Leinen los und Anker lichten, der SCC erzählt Geschichten“ noch nicht ganz das tragende Motto sein wird, zur Rathausenterung am Montag Vormittag jedoch mehr als einmal überdeutlich anklang.