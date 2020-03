Hauptamtsleiterin Annekatrin Vetter informierte am 16. März über den derzeit gültigen Stand der Auswirkungen der Corona-Pandemie in Stadtroda.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Stadtverwaltung ist zu und Bürgerbus rollt nicht mehr

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Stadtverwaltung Stadtroda seit gestern und bis auf Weiteres für den Besucherverkehr geschlossen. Das betrifft neben dem Rathaus auch die Stadtbibliothek, das Museum „Alte Suptur“, die Tourist-Information, das Seniorenbüro und die Feuerwehr. Darüber informierte Hauptamtsleiterin Annekatrin Vetter.

Im Aushang am Eingang des Rathauses und an der Tür der Tourist-Information Stadtroda wird informiert, dass die Stadtverwaltung Stadtroda seit dem 16. März und bis auf Weiteres geschlossen bleibt. Foto: Ute Flamich

Die Bürger werden gebeten, die Verwaltung vorrangig per Telefon, E-Mail, Fax oder auf dem Postweg zu kontaktieren. In dringenden Fällen bestehe die Möglichkeit, die Sachbearbeiter über die Türsprechanlage im Eingangsbereich des Rathauses zu sprechen. „Die Behörde arbeitet weiter“, sagte Vetter. „Bezüglich der Arbeit in der Stadtverwaltung gibt es überhaupt kein Problem und keine Engpässe. Wir können alle Termine abdecken. Sollte es in Einzelfällen Schwierigkeiten geben, werden diese geprüft und Lösungswege gefunden.“

Ausleihfrist für Bücher und andere Medien verlängert

Mitarbeiter können, falls erforderlich, zur Betreuung ihrer Kinder zu Hause bleiben. „Nach aktuellem Stand und solange es keine anderen geltenden Regelungen dazu gibt, werden die Mitarbeiter bezahlt freigestellt.“ „Was die Bibliothek angeht, wird die Ausleihfrist von Medien nach derzeitigem Stand um vier Wochen verlängert“, sagte die Hauptamtsleiterin. Aufgrund der Corona-Krise ausfallen müssen der Arbeitseinsatz in Stadtroda unter dem Motto „Attraktive Stadt“ am 4. April sowie Stadtrodas 29. Osterspaziergang am 13. April.

Der Seniorenbeirat der Stadt informiert, dass das Seniorenbüro in der Straße des Friedens ab sofort und bis auf Weiteres geschlossen bleibt. Anfragen oder Hinweise, die dringend geklärt werden müssen, können per Telefon an die Beiratsmitglieder gerichtet werden. Ihre jeweiligen Telefonnummern stehen im Flyer „Seniorenbüro der Stadt“. Die Telefonnummer der Rentenberaterin steht auf dem Aushang am Seniorenbüro. Der Bürgerbus für Stadtroda und Schlöben stellt mit sofortiger Wirkung und ebenfalls bis auf Weiteres den Fahrbetrieb ein. „Wir empfehlen in der vorübergehenden Phase der Aussetzung, Nachbarschaftshilfe zu organisieren, um unaufschiebbare Dinge erledigen zu können“, sagte Wolfgang Main, der Vorsitzende des Seniorenbeirates.

Die Stadtverwaltung Stadtroda ist telefonisch zu erreichen unter der Nummer 036428/44139 oder 44124, per Fax an 036428/44129 sowie per E-Mail an: hauptamt@stadtroda.de Alle weiteren Telefonnummern und Mail-Adressen der Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind zu finden unter: www.stadtroda.de