Stadtwerke Stadtroda steigen in den Solarmarkt ein

Stadtrodas Stadtwerkesprecher Andreas Witt an der Photovoltaik-Anlage „Am Wall" in Bollberg. Die Stadtwerke bieten jetzt auch die Installation und Wartung von kleineren Anlagen an.

Immer mehr kommunale und private Energieunternehmen in Deutschland entdecken den Solarmarkt für sich. Auch die Stadtwerke Stadtroda sind nun massiv in den Geschäftsbereich eingestiegen und bieten die Installation, Wartung und Umrüstung sowie Erweiterung von PV-Anlagen im privaten Bereich an. „Wir haben nicht nur die erfahrenen Fachleute im Haus, sondern sehen die Stadtwerke auch als einen verlässlichen Ansprechpartner, der in zehn oder mehr Jahren als Energiedienstleister noch vor Ort sein wird“, sagt Stadtwerkesprecher Andreas Witt.