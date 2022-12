Ständig Vogelkot auf Auto - 46-Jähriger lässt sich zu Straftat hinreißen

Schirnewitz. Ein 46-Jähriger ärgerte sich riesig, dass sein Wagen wegen eines vom Nachbarn gebauten Vogelhauses ständig mit Vogelkot verschmutzt war. So ließ er seinem Frust freien Lauf.

Wegen vermehrten Vogelkots auf seinem Fahrzeug ließ sich ein 46-Jähriger in Schirnewitz zu einer Straftat hinreißen.

Ein Nachbar hatte, damit die daheimgebliebenen Vögel Nahrung bekommen, ein Vogelhaus in einem Baum installiert. Weil der Mann sein Fahrzeug stets darunter parkte, sah er einen ursächlichen Zusammenhang mit der Nahrungsquelle und den Verschmutzungen. So ließ er sich hinreißen, auf eine Bank zu steigen, um das Vogelhaus zu entfernen. Im Anschluss warf er die zuvor bestiegene Bank umher, so dass diese beschädigt wurde.

Die hinzugerufenen Polizisten beruhigten den Mann, der nun jedoch mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung rechnen muss.

