Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sternsinger verteilen Segenswünsche in Stadtroda

Katja Möller, Mutter und im Hauptberuf Hebamme, betätigte den Klingelknopf: „Die Sternsinger sind da!“ Dann öffnete die Eingangstür. Für die beiden Erwachsenen und die sechs Kinder, alle zwischen acht und elf Jahren alt, ging es bis in oberste Etage des Wohnblockes im Tachover Ring in Stadtroda. „Herzlich willkommen“, sagte Manuela Domagala. Sie und ihr Mann Siegmund warteten schon auf die Delegation. „Wo dürfen wir uns aufstellen?“, fragte Katja Möller. „Kommt ins Wohnzimmer. Da ist es schön warm.“

Die fünf Kinder, alle mit einer Krone auf dem Kopf und in einem Gewand umhüllt, begannen mit ihrem kleinen Programm zur Verkündung der frohen Botschaft. Während Siegmund Domagala aufmerksam lauschte, suchte seine Frau in der Wohnstube die richtige Position für das passende Foto.

Dann durfte Sonja Möller, als Balthasar verkleidet, den Spruch mit Kreide an die Tür schreiben. Und Paul Schön, der Melchior, klebte das Schild an die Eingangstür der Wohnung . Als Dankeschön steckte Siegmund Domagala Geld in die Sammelbüchse.

Deutschlandweit wird für Kinder im Libanon gesammelt. Seine Frau Manuela übergab an die Kinder einen Beutel mit Süßigkeiten. „Gottes Segen in diesem Jahr“, sagte Katja Möller beim Abschied. Es ging für die Sternsinger wieder die Stufen hinunter und zur nächsten Station ihrer Tour. August Leier, der auch im Tachover Ring wohnt, war der zweite Gastgeber für die Sternsinger. Die Nervosität bei den Grundschülern war weg. Magdalena Jacob klebte den Spruch an die Eingangstür der Wohnung. Und auch Leier zeigte sich erkenntlich. Er füllte die Sammelbüchse mit drei Geldscheinen. Den Kindern bot er aus einer Schachtel Süßigkeiten an.

Viel Zeit zum Verweilen hatten die kleinen und großen Gäste nicht. Die Sternsinger-Tour ging weiter. Insgesamt 17 Adressen standen auf dem Zettel. „Beim gemeinsamen Mittagessen im Katholischen Pfarrhaus in Stadtroda haben wir die Touren zusammen gestellt. Unser Pfarrer Andreas Tober ist ja parallel mit einer anderen Gruppe in Richtung Kahla unterwegs“, sagte Katja Möller.