Straßenfest wegen Corona mal anders in Hermsdorf

Solche Bilder wird es 2020 nicht geben: Denn das traditionelle Straßenfest in der Alten Regensburger Straße in Hermsdorf fällt coronabedingt aus.

Unter dem Motto „Straßenfest Hermsdorf mal anders“ laden am Sonntag von 14 bis 19 Uhr vier Gastronomen in ihre Lokale in Hermsdorf ein: Günter Peupelmann ins Gasthaus „Zur Linde“, Dietrich Remme in den „Altenburger Hof“, Holger Remme ins „Bergstübl“ und Roy Bode in die „Kohlrabischenke“.