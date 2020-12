Es kommt in diesen Tagen nicht allzu häufig vor, dass man in der Öffentlichkeit zufriedene Gesichter sieht. Was auch kein Wunder ist. Schließlich ist die Corona-Pandemie allgegenwärtig, einen Tag ohne neue Todeszahlen gibt es inzwischen nicht mehr.

Richtig ist deshalb, dass Landrat Andreas Heller (CDU) und andere Politiker in Hellborn darauf verwiesen, dass es auch ein Leben jenseits der Pandemie gibt, dass ungeachtet von Corona das Leben weitergeht und an vielen Stellen im Saale-Holzland Dinge in Ordnung gebracht werden beziehungsweise Neues entsteht. Mut machen in einer dunklen, meist tristen Jahreszeit nennt man so etwas.

Mut machen sollte man auch all jenen Bürgern, die tagaus und -ein weiterhin über holprige Kreisstraßen fahren müssen. Zwar gibt es eine Prioritätenliste des Kreises, welche Straßen in naher oder ferner Zukunft in Ordnung gebracht werden sollen. Richtig vertrauenswürdig ist diese Liste aber nicht. Das liegt zum einen daran, dass immer wieder Sanierungs-Notfälle nach vorn geschoben werden müssen, dann wieder fehlt es am Geld.

Mehr Verlässlichkeit wäre deshalb in der Zukunft wünschenswert. Gerade weil man weiß, dass Geld nicht an Bäumen wächst, sollte man den Bürgern reinen Wein einschenken, statt Luftschlösser zu präsentieren.

Dauerprojekt Stützmauer in Hellborn endlich zu Ende gebracht