Strategie ist entscheidend

Andreas Schott über eine Zahnarztpraxis, die 30-Jähriges feiert

Klar, eine Zahnarztpraxis ist kein Unternehmen, dass sich allein über Kennziffern und darüber über seine Volumina definiert. Es geht schließlich um die tägliche Arbeit mit und am Menschen. Denn sie kommen entweder schmerzgeplagt um sich auf den Zahnarztsessel – eigentlich besser gesagt Liege – zu legen oder um vorstellig zu werden, weil die Beißerschen zur fristgemäßen Kontrollschau in Augenschein genommen werden. Natürlich ist die Entwicklung der Patientenzahl für jede Praxis schon aus Rentabilitätsgründen wichtig, doch in dem Fall besteht die medizinische Handwerkskunst vielmehr darin, das Patienten regelmäßig freiwillig wiederkehren.

Manch einem ist es ja mittlerweile vergönnt, nur zur Prophylaxe regelmäßig die Innenräume der Zahnarztpraxis zu sehen. Aber am Chef der Praxis kommt Mann und Frau auch dann nicht vorbei. Denn inklusive ist, dass sich der Dental-Experte mit geübtem Blick einen Überblick verschafft, ob noch alles in Ordnung ist. Aber nicht nur fachlich hält Jens Kießlich-Köcher den ‚Bohrer‘ in der Hand, auch beim Miteinander mit seinem Team setzt er auf eine ausgewogene Atmosphäre. Und diese Strategie hat mit dazu beigetragen, dass das Praxisteam 30 Jahre feiern kann.