Stadtroda. Ein Streit zwischen Nachbarn ist in Stadtroda so eskaliert, dass die Polizei eingreifen musste.

In Stadtroda ist ein Nachbarschaftsstreit so eskaliert, dass die Polizei eingreifen musste. Laut Polizei seien am Montagnachmittag zwei Mietparteien eines Hauses in der Straße An der Roda wegen des Geräuschpegels der Kinder in Streit geraten.

Der sei so eskaliert, dass eine 20-jährige Mieterin einen 26-Jährigen und eine 17-Jährige beleidigte und sogar Schläge angedroht habe. Durch die Polizei konnte der Streit geschlichtet werden. Gegen die 20-Jährige wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.