Rattelsdorf. Bürger wollen gehört haben, dass der Rattelsdorfer Teich zugeschüttet wird. Was ist dran an diesem Gerücht?

Besorgte Bürger aus den Hügelland-Täler-Dörfern wendeten sich in dieser Woche an die Redaktion unserer Zeitung, weil ihnen zu Ohren gekommen war, dass der Teich in Rattelsdorf zugeschüttet werden solle. Gerade in der aktuellen Laichzeit sei das doch ein Unding, sagten die Personen, die anonym bleiben wollten.