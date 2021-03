Tälerdörfer: Die Amphibien-Rettungsaktion ist gestartet

Die alljährliche Amphibien-Rettungsaktion ist gestartet: Am 6. März, pünktlich um 9 Uhr, trafen sich Mitglieder des Natur- und Heimatvereins Tälerdörfer sowie Unterstützer, um an der Landesstraße 1062 Krötenschutzzäune aufzustellen.

Lippersdorf-Erdmannsdorf/Waltersdorf. Die alljährliche Amphibien-Rettungsaktion ist gestartet: Am Sonnabend, pünktlich um 9 Uhr, trafen sich Mitglieder des Natur- und Heimatvereins Tälerdörfer, um an der Landesstraße 1062 Krötenschutzzäune aufzustellen. Besonders freute sich Vereinsvorsitzende Regina Nothnagel darüber, dass auch Gäste aus Bad Klosterlausnitz, Eisenberg, Hummelshain, Stadtroda und sogar ein Besucher aus dem Harz dem Aufruf gefolgt waren, die Vereinsmitglieder beim Aufbau der Zäune zu unterstützen. So packten auch Michael Kallus, Chef der Verwaltungsgemeinschaft Hügelland-Täler, sowie der CDU-Landtagsabgeordnete Stephan Tiesler, fleißig mit an.

Bei Minusgraden legten die insgesamt 20 Amphibienschützer los. Aufgeteilt in Gruppen installierten sie zirka 400 Meter Zaun vom Abzweig der L 1062 in Richtung Weißbach bis zum Erdmannsdorfer Ortseingangsschild sowie etwa 200 Meter von der Tälermühle in Richtung Waltersdorf. Ungefähr alle 50 Meter wurde an den Zäunen ein Eimer zum Auffangen der Erdkröten, Frösche und Molche in die Erde gesetzt. Diese werden nun täglich morgens und abends von Freiwilligen aus dem Verein sowie von Unterstützern kontrolliert. Sind Amphibien im Eimer, werden diese sicher über die Landesstraße zu ihren Laichgewässern gebracht. „Es wird auch genau dokumentiert, wie viele Tiere welcher Art in die Eimer fallen“, sagte Andreas Seidemann. Seit etwa 20 Jahren ist er Mitglied des Natur- und Heimatvereins. Die Rettung von Kröten und Fröschen, die sonst massenhaft in jedem Frühjahr dem Verkehr zum Opfer fallen, sei auch ihm ein wichtiges Anliegen. „Man kann es einfach nicht mit ansehen, wie sie jährlich breitgefahren werden“, sagte er. Seine Frau Angela Löwe-Seidemann, die sich seit zirka drei Jahren im Verein engagiert, war ebenfalls wieder mit im Einsatz.

Überlegung, Zaun um 100 bis 200 Meter zu verlängern

Henry Kraft, der dem Verein gemeinsam mit seiner Verlobten Frauke Hering erst im vergangenen Jahr beigetreten ist, stellte fest, dass der Krötenschutzzaun an der Straße von der Tälermühle aus in Richtung Waltersdorf noch gut 100 bis 200 Meter länger sein könnte. Mit der zuständigen Unteren Naturschutzbehörde des Landratsamtes im Saale-Holzland-Kreis müsste der Vereinsvorstand den Vorschlag diskutieren. Den Zaun auf eigene Faust zu verlängern ist jedenfalls nicht erlaubt. „Was wir auch wieder bräuchten wären neue Heringe zum Befestigen der Zäune in der Erde. Da sind schon viele krumm- und kaputtgepocht“, sagte Regina Nothnagel.

Vereinzelt seien die ersten Frösche und Kröten bereits gesichtet worden. „Für sie ist es derzeit aber noch zu trocken und zu kalt. Sobald es wärmer wird und regnet, werden sie losziehen“, sagte Henry Kraft. Etwa sechs Wochen werden die Zäune aufgebaut bleiben und die Amphibien so vor dem sicheren Verkehrstod bewahren.

2020 sind zirka 1000 Erdkröten, Teichfrösche und Teichmolche gerettet worden

Seit 2002 betreut der Verein die Krötenschutzzäune an der L 1062. Seit wenigen Jahren wird diese Arbeit von der entsprechenden Behörde im Landratsamt gut honoriert. Aber auch wenn man sich heute der Bedeutung der Amphibien bewusster geworden sei, gehe die Population doch zurück, sagte Regina Nothnagel. Im vergangenen Jahr konnten dank der Aktion in der Tälerdörfer-Region zirka 1000 Amphibien gerettet werden. In den Eimern befanden sich 2020 vor allem Erdkröten, Teichfrösche und Teichmolche.

Die Vereinsmitglieder und Unterstützer der Aktion sind längst ein eingespieltes Team. So war am Sonnabend bereits nach etwa zweieinhalb Stunden alles geschafft. Zu dieser Zeit hatte die Sonne längst ihre wärmende Kraft entfaltet und die Temperaturen in die Plusgrade getrieben. Bei blauem Himmel und bestem Wetter zog die Vereinschefin dann Fazit: „Die Aufbauaktion war erfolgreich. Alles ist sehr gut gelaufen!“

Wer Mitglied im Verein werden oder in ein paar Wochen beim Abbau der Krötenschutzzäune helfen möchte, kann sich an Regina Nothnagel wenden unter Telefon 036426 / 50095.