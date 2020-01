Tälerpilgerweg wird neu ausgeschildert

Als sich kürzlich sechs Männer aus der Projektgruppe „Tälerpilgerweg“ im Tröbnitzer Pfarrhaus trafen, ging es darum, Arbeitsaufträge zu vergeben. Nägel, Schrauben und Schellen wurden verteilt, sowie 90 grün-weiße Wegweiser.

Der Tälerpilgerweg ist jetzt offiziell Bestandteil der Thüringer Wanderwegekonzeption. Entsprechend erfolgt eine Neubeschilderung. Die wetterfesten Wegweiser zeigen unter anderem auch Symbole für Sehenswürdigkeiten und Aussichtspunkte. Foto: Carola Frindert

In den nächsten Wochen werden die neuen, wetterbeständigen Richtungsanzeiger auf dem Rundkurs entlang der Pilgerkirchen Tröbnitz, Untergneus, Trockenborn, Stanau, Strößwitz, Burkersdorf, Renthendorf und Lippersdorf angebracht. Bis zu der für den 5. April geplanten Saisoneröffnung will man an allen 45 Standorten den Austausch der alten Wegweiser vollzogen haben. Wie immer seit dem Start des Pilgerangebotes im Jahre 2013 werden die Arbeiten ehrenamtlich durchgeführt.

„P - Projekt mit Potenzial zur Weiterentwicklung“

Möglich wird der umfassende Materialwechsel, weil der Tälerpilgerweg mittlerweile Eingang in die Touristische Wanderwegekonzeption des Freistaates Thüringen gefunden hat. In dem dazugehörigen Wegeverzeichnis findet sich der 50 Kilometer lange Rundkurs unter der Kategorie „P“. Neben „A“ für landesweite Top-Routen und „B“ für regionale Top-Routen steht „P“ für Projekte mit Potenzial zur Weiterentwicklung.

Mit der neuen Beschilderung, die einer durchgehenden Nummerierung folgt, reiht sich der Tälerpilgerweg dann auch in die thüringenweit einheitliche Kennzeichnung ein. So kann man an den Wegkreuzungen nicht nur Ziel- und Kilometerangaben sondern auch die Symbole für Sehenswürdigkeiten, Aussichtspunkte, Einkehrmöglichkeiten oder Haltestellen öffentlicher Verkehrsbetriebe ablesen.

Wanderparadies vor der Haustür wird gut angenommen

In der Projektgruppe stellt man sich gern der arbeitsintensiven Aktion. Zeigt doch die Aufnahme in das offizielle Wanderangebot Thüringens, dass sich das jahrelange Engagement und die enge Zusammenarbeit mit dem heimischen Tourismusverband Jena-Saale-Holzland auszahlen.

Ansporn ist vor allem aber auch, dass das kleine Wanderparadies vor der Haustür gut angenommen wird. Egal ob Menschen in der üppigen Natur zwischen Hügeln und Tälern Ruhe und innere Einkehr oder sportliche Herausforderung suchen. Das zeigen Einträge in den Gästebüchern oder Wortmeldungen im Internet und sozialen Netzwerken. Ganz im Sinne der großen Strategie, Thüringen als Wanderland zu vermarkten, leistet der Tälerpilgerweg einen Beitrag zur thematischen Profilierung von Wandermöglichkeiten.