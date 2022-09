Tanzen, Yoga für Kinder und Gesundheitsvorträge zu 25 Jahre Sportverein in Quirla

Quirla. Seit 25 Jahren gibt es den Sportverein in Quirla. An diesem Wochenende wird gefeiert, mit vielen Sport- und Fitnesskursen für Groß und Klein.

Fünf Jahre ist es nun schon her, dass der Sportverein (SV) Quirla sein 20-jähriges Bestehen im Jahr 2017 feierte und zu diesem Anlass ein großes Sportfest für Alt und Jung organisierte. In diesem Jahr steht nun das 25-jährige Jubiläum an, und das wollen die Quirlaer Sportler mit gleich zwei Tagen voller Sport, Fitness und Informationsangeboten rund um die Gesundheit am 16. und 17. September im Waldschlösschen in Quirla feiern. Besonders Familien mit Kindern möchte der Sportverein ansprechen: „Wir erweiterten die Angebote um Vorträge rund um das Thema Gesundheit und Sport sowie um Bewegungsangebote für Kinder“, berichtet Organisatorin und Vorstandsmitglied Carina Gollhardt. „Die Idee ist, dass Eltern nicht auf Sport verzichten müssen, weil sie nicht wissen, wohin mit den Kindern in dieser Zeit. Also planen wir unsere Angebote für Eltern, Großeltern und Kindern zur gleichen Zeit, damit beide beschäftig sind“, erklärt sie.

Angebote für Erwachsene, Kinder und Senioren stehen im Programm

Aber auch die älteren Menschen, die sportlich nicht mehr so aktiv sein können, sollen besonders am Samstag durch verschiedene Vorträge angesprochen werden. So wird zum Beispiel um 10.30 Uhr die Physiotherapeutin Susan Bauer zum Thema „Schmerzen ohne Medikamente behandeln“ informieren, und um 16 Uhr verrät Liana Weise von der Stadtrodaer Rodalia Apotheke, welche „Booster für das Immunsystem“ es gibt. „Die Vorträge sind unser Angebot zur Information und Aufklärung zu unterschiedlichen Gesundheitsthemen. Sie sollen auch vor allem ältere Menschen ansprechen, die unser Kurssystem nicht nutzen können, aber trotzdem gern was für die Gesundheit tun möchten“, erläutert Carina Gollhardt. Nicht nur für ältere Zuhörer, sondern auch für aktive Sportler sei zudem der Sportwissenschaftler Konrad Smolinski aus Gera eingeladen worden, der um 14 Uhr zu dem Thema „Alles nur Kopfsache - mentale Strategien für deinen Sport und das restliche Leben“ sprechen wird. Für die Kinder sind altersgerechte Angebote geplant, zum Beispiel Tanzen oder Kinder-Yoga. Auch ein Entspannungskurs für die Kleinen mit schamanischem Trommeln steht im Kursplan für Samstag. Neben den sportlichen Angeboten wird zudem ab 14 Uhr auch Kinderschminken und gemeinsames Basteln angeboten, teilen die Veranstalter mit. Und auch an die gesunde Verpflegung haben die Vereinsmitglieder gedacht: „Für das leibliche Wohl sorgen zwei junge Frauen aus unserem Verein. Auch hier denken wir an die Gesundheit: Es wird leckere Suppen, Salate, Smoothies und andere kleine Köstlichkeiten geben. Auch Kaffee und frisch gebackener Kuchen werden angeboten“, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Programmübersicht:

16. September:

17.30 Uhr: „Dance“ für Erwachsene sowie „Dance for Kids“ (5 bis 8 Jahre)

19 Uhr: Pilates für Erwachsene sowie Yoga für Kinder (8 bis 10 Jahre)

17. September:

10.30 Uhr: „Rücken Fit“ für Erwachsene, „Yoga für Kinder“ (4 bis 7 Jahre) sowie Vortrag „Schmerzen ohne Medikamente behandeln“

12.30 Uhr: „Fit über 60“, „Schamanisches Trommeln als Entspannung für Kinder“ (6 bis 10 Jahre) sowie Vortrag „Gesunde Lebensweise mit ätherischen Ölen“

14 Uhr: „Funktionelles Ganzkörpertraining“ sowie Vortrag „Alles nur Kopfsache“ und Kinderschminken und Kinderbasteln auf Spendenbasis für den Quirlaer Kindergarten „Zwergenhügel“

16 Uhr: „Faszientraining“, „Erste Hilfe für Kinder“ (6 bis 10 Jahre) sowie Vortrag „Natürliche Booster“