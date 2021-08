Telefonzelle in Tröbnitz ist öffentlicher Bücherschrank

Blick in die Telefonzelle, den öffentlichen Bücherschrank, auf dem Spielplatz in Tröbnitz.

Tröbnitz. Dorfgemeinschaft und Zusammengehörigkeitsgefühl sind bei dem Vorhaben „Spiel- und Lesetreff Tröbnitz“ gestärkt worden.

Auf dem Spielplatz „Im Pfarrwinkel“ in Tröbnitz herrscht Stille. Wo zahlreiche Spielgeräte zum Spaß haben und Verweilen einladen, war kürzlich am Vormittag kein Kind und keine Familie vor Ort. Dabei ist Tröbnitz mit seinem Spiel- und Sportbereich Anziehungspunkt für viele Kinder und Jugendliche der eigenen, aber auch der benachbarten Gemeinden. In Verbindung mit dem Kneipp-Becken, der Kegelbahn und dem Volleyball-Platz ist das Dorfzentrum Anlaufstelle für Freizeit- und Erholungssuchende.

Auch aus diesem Grund gehört der Spiel- und Lesetreff Tröbnitz wohl zu den 20 ausgewählten Förderprojekten von mehr als 100 in den vergangenen Jahre der Regionalen Aktionsgruppe Saale-Holzland-Kreis (RAG), die nun unter dem Motto „Spannende Projekte und engagierte Menschen in der Region entdecken“ im Rahmen der Leader-Rallye 2021 noch einmal präsentiert werden.

Ausrangiertes Exemplar von Telekom beherbergt derzeit etwa 150 Bücher

Für das Projekt Spiel- und Lesetreff Tröbnitz ist der Spielplatz 2018 um zwei Spielkisten erweitert worden, die mit gemeinschaftlich gesammelten Spielzeugen ausgestattet worden sind. Sowohl Eltern als auch das Deutsche Rote Kreuz als Träger der örtlichen Kindertagesstätte „Wirbelwind“ unterstützen damals die Sammelaktion.

Zudem entstand ein öffentlicher Bücherschrank in einer umgestalteten, ausgedienten Telefonzelle. Aus Berlin hatten Mitarbeiter der Verwaltungsgemeinschaft Hügelland/Täler das von der Telekom ausrangierte Exemplar in den Farben Magenta und Weiß im November 2018 abgeholt. Bei der Stippvisite vor wenigen Tagen auf dem Spielplatz beherbergte der öffentliche Bücherschrank etwa an die 150 Bücher. Titel wie „Fliedermütterchen“ von Hans Christian Andersen, „Zapotek und die strafende Hand“ von Claudia Rusch, „Wegelagerer“ von Horst Bastian oder „Der große Potlatsch“ von Klaus Hoffer standen beispielsweise in den Regalen. Ein wenig Unordnung herrschte am Boden der Telefonzelle, dort lagen Kinderbücher durcheinander. Was sich aber zeigte: Der öffentliche Bücherschrank wird offensichtlich regelmäßig mit Büchern bestückt, die geteilt, getauscht und ausgeliehen werden können.

Eigenleistung erbracht im Wert von etwa 1000 Euro

Die Umsetzung dieses Projektes war an großes Engagement geknüpft: Durch Eigenleistungen konnte die Gemeinde damals den zu erbringenden Eigenanteil für das Vorhaben stemmen. So sind damals, um bis zu 3000 Euro an Fördermitteln vom Amt für Landentwicklung und Flurneuordnung Gera zu erhalten, an die 240 Stunden ehrenamtlicher Arbeit geleistet worden. Diese standen äquivalent für eine Summe von 1000 Euro. Das Ziel, die Dorfgemeinschaft und das Zusammengehörigkeitsgefühl durch gemeinsames Tun zu fördern wurde damit mehr als erfüllt. Ganz nebenbei entstanden neue, attraktive Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Auf der Internetseite der RAG sind auf einer interaktiven Landkarte die 20 Stationen zu finden. Vor Ort gibt es jeweils auch Karten, die sich die Rallyeteilnehmer abstempeln lassen können. Vier Stempel genügen für die Chance, in der Auslosung einen der Preise im Gesamtwert von 500 Euro gewinnen zu können. Die Rallye startete am 24. Juli dieses Jahres. Einsendeschluss für die Stempelkarten ist der 22. August um 12 Uhr. Internet-Link zur Rallyekarte unter rag-sh.de/leader-rallye/

Tipp: Einen weiteren frei zugänglichen Bücherschrank gibt es am Stadtrodaer Gymnasium. Diese Aktion ist vom Leader-Jugendfonds „Holzland€ash“ unterstützt worden.