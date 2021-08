Teures E-Bike bei "Probefahrt" im Saale-Holzland gestohlen – Ölkanister und Autobatterie nahe Quelle entsorgt

Hermsdorf/Freienorla. Ein E-Bike im Wert von 10.000 Euro hat ein Mann in Hermsdorf mit einer dreisten Masche entwendet. Zudem ermittelt die Polizei wegen illegaler Müllentsorgung in einem Wald im Saale-Holzland-Kreis.

Am Donnerstagvormittag hat ein Mann in einem Fahrradladen in der Eisenberger Straße in Hermsdorf ein teures E-Bike entwendet. Nach einem kurzen Gespräch mit einem Mitarbeiter habe der Unbekannte erfragt, ob eine Probefahrt mit dem E-Bike möglich sei, teilt die Polizei mit. Sogar ein entsprechendes Formular habe der Mann dabei gehabt. Auf der Leihvereinbarung standen Name, Anschrift und die Personalausweisnummer. In gutem Glauben vertraute man dem Mann und ließ sich nicht noch einmal den Personalausweis zum Abgleich zeigen. Knapp eineinhalb Stunden vergingen, aber der Unbekannte kehrte von der Probefahrt, mit dem knapp 10.000 Euro teuren E-Bike, nicht zurück. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Abfälle im Wald "entsorgt"

In einem Waldstück in Freienorla entdeckte am Donnerstagnachmittag ein Zeuge mehrere Abfälle, die dort illegal abgeladen wurden. Laut Polizei hatten Unbekannte mehrere Ölkanister sowie eine Autobatterie unerlaubt im Wald in der Nähe einer Quelle entsorgt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen und das zuständige Umweltamt informiert.

Mehr Blaulichtmeldungen