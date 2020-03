Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Toter Fußgänger auf A4: Mutmaßlicher Unfallfahrer wieder frei

Ein Todesfall an der Raststätte Teufelstal nahe dem Hermsdorfer Kreuz gibt der Thüringer Autobahnpolizei weiter Rätsel auf. Am Dienstagabend ist auf Höhe der Rastanlage ein Fußgänger tödlich auf der Autobahn 4 verunglückt. Inzwischen gibt es neue Entwicklungen in dem Fall.

Auf rechter Fahrspur gelaufen Nach den Ermittlungen der Polizei hatte der 33-Jährige seinen Lkw auf dem Rastplatz geparkt. Gegen 21 Uhr gingen Notrufe bei der Autobahnpolizei ein, in denen Anrufer von einem Fußgänger auf der rechten Fahrspur auf der A4 zwischen dem Hermsdorfer Kreuz und Stadtroda berichteten. Die Einsatzkräfte rückten sofort aus, kamen aber zu spät. Zwischenzeitlich war der Fußgänger verunglückt. Ein Fahrzeug hatte den Mann erfasst und mitgeschleift. Sein lebloser Körper fand sich auf dem Beschleunigungsstreifen der Raststätte Teufelstal in Richtung Frankfurt. Den Beamten blieb nur noch, die Autobahn für die Bergung der Leiche und die Unfallaufnahme zu sperren. Tödlicher Unfall auf A4 bei Stadtroda: Fußgänger mitgeschleift, Autofahrer festgenommen Neue Erkenntnisse zu Geisterfahrer-Unfall auf A71 Allerdings war das Unfall­fahrzeug weitergefahren. Das Team der Autobahnpolizei fahndete im weiteren Verlauf der A4. Nahe der Anschlussstelle Erfurt-West fiel wenig später ein Opel-Kleintransporter mit erheblichen Schäden an der Frontpartie auf. Die Polizisten stoppten den Wagen und nahmen den Fahrer vorläufig fest, berichtet Pressesprecherin Heidi Sonnenschmidt. Gegen den ebenfalls 33 Jahre alten Beschuldigten gab es aber keinen Haftantrag. „Er kam gegen eine Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß“, sagt Sonnenschmidt. Polizei sucht Zeugen des Vorfalls Die Gründe, weshalb sich das spätere Opfer als Fußgänger auf der Autobahn aufhielt, sind unbekannt und werden wohl auch nicht mehr aufzuklären sein. Allerdings suchen die Ermittler noch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Autofahrer, die dazu weitere Angaben machen können, sollen sich an die Autobahnpolizeiinspektion unter Tel. (036601) 7700 wenden. Allein fürs unerlaubte Entfernen vom Unfallort kann ein Gericht eine Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren und eine Geldstrafe verhängen. Bei Todesfällen im Straßenverkehr ist je nach Schuld auch eine Verurteilung wegen fahrlässiger Tötung möglich. Der Strafrahmen reicht bis zu fünf Jahre Haft.