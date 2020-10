Trinkwasser wird im Norden des Saale-Holzland-Kreises teurer

Mit dem neuen Jahr werden die Preise für das Trinkwasser im Norden des Saale-Holzland-Kreises steigen. Bürgermeister und Verbandsräte aus den Gemeinden im Gebiet des Zweckverbandes Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung (ZWE) Eisenberg haben in der Verbandsversammlung am Dienstagabend die ab dem 1. Januar 2021 geltende Preisliste für die Trinkwasserversorgung beschlossen.

Den neuen Preisen für das Trinkwasser wie auch für die Abwasserentsorgung im Kalkulationszeitraum 2021 bis 2024 liegen eine Preiskalkulation und auch eine Nachkalkulation für den zu Ende gehenden Zeitraum von 2017 bis 2020 zugrunde. In die Ermittlung der Preise fließen die Betriebskosten des Zweckverbandes wie personal, Investitionen und Unterhalt von Anlagen ein und dazu Abschreibungskosten und Zinsen.

Bert Rosner vom beauftragten Steuerberatungsbüro Göken, Pollak und Partner verwies auf eine deutliche Unterdeckung der geplanten Kosten im Bereich Trinkwasser im zu Ende gehenden Kalkulationszeitraum. Konkret wurden fast 927.000 Euro weniger eingenommen als geplant. Ein wesentlicher Grund dafür sei, dass die Verbraucher deutlich weniger Wasser abnehmen als in den Vergangenheit. „Die Verbraucher sparen Wasser“, stellt der Verbandsvorsitzende, der Schkölener Bürgermeister Matthias Darnstädt fest. Hinzugekommen seien ungeplante Reparaturen und Investitionen an Trinkwasserleitungen, die oftmals schon alt seien.

Mit dem neuen Jahr wird der Netto-Grundpreis für Trinkwasser von jetzt 14.85 Euro im Monat auf 17 Euro steigen. Der Preis für die verbrauchte Wassermenge wird von 1,48 Euro je Kubikmeter auf 1,54 Euro steigen. Für einen Drei-Personen-Haushalt bedeutet das – so eine Beispielrechnung – bei einem Verbrauch von 100 Kubikmetern Trinkwasser im Jahr einen Preisanstieg von 9,7 Prozent. Die jetzigen Kosten für den Haushalt belaufen sich laut dem Beispiel auf 349,03 Euro im Jahr und steigen im nächsten Jahr um 34,03 Euro auf 383,06 Euro an.

Differenzierter werden sich ab dem 1. Januar die Preise für die Abwasserentsorgung gestalten – je nach Art der Entsorgung. Für den zu Ende gehenden Kalkulationszeitraum hat das Steuerberatungsbüro bei der Nachkalkulation eine deutliche Überdeckung im Bereich der zentralen Abwasserentsorgung festgestellt. Über eine Million Euro mehr als vorgesehen hat der ZWE in diesem Zeitraum von den Verbrauchern eingenommen. Auch schon vor dem Kalkulationszeitraum habe es eine Überdeckung gegeben im Jahr 2016, erläutert Rosner.

Für die Verbraucher, die an die zentrale Abwasserentsorgung angeschlossen sind, bleibt ab dem neuen Jahr der Grundpreis von 6,50 Euro im Monat stabil. Leicht steigen von 1,64 auf 1,69 Euro je Kubikmeter wird der Preis für die Abwassermenge, die in zentrale Kläranlagen eingeleitet wird. Eine Preissenkung wird es für die Kleineinleiter geben: Der Mengenpreis sinkt von 1,33 auf 1,25 Euro im Monat für vorgeklärtes Schmutzwasser, das in öffentliche Entwässerungsanlagen eingeleitet wird. Von 0,62 auf 0,60 Euro sinkt die Mengengebühr für vorgeklärtes Schmutzwasser, das direkt in die Vorfluter fließt.

Fäkalschlammentsorgung wird teurer

Für die dezentrale Schmutzwasserbeseitigung mit Fäkalschlamm-Einrichtungen bleibt der Grundpreis von 2,50 Euro je Monat gleichfalls stabil. Deutlich steigen wird der Preis für die Entsorgung von Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen von jetzt 13,53 auf 15,20 Euro je Kubikmeter. Für die Entsorgung des Abwassers aus abflusslosen Gruben steigt der Preis leicht an von jetzt 11,10 auf 11,36 Euro je Kubikmeter.

Kostengünstiger wird die Niederschlagsbeseitigung von Grundstücken: bei einer nachgeschalteten Reinigung sinkt der Preis von 0,64 auf 0,41 Euro je Quadratmeter, ohne Reinigung von 0,36 auf 0,34 Euro pro Quadratmeter. Der Peis für die Entwässerung von Straßenoberflächen steigt leicht von 0,54 auf 0,56 Euro je Quadratmeter, wenn das Wasser gereinigt wird. Für die Entwässerung von Straßenoberflächen ohne Reinigung bleibt der Preis konstant bei 0,54 Euro je Quadratmeter.