Tröbnitzer Wehr wieder stärker gefordert als im Vorjahr

Nach einem relativ ruhigen Jahr 2018 seien die Kameraden der Einsatzabteilung der Freiwillige Feuerwehr Tröbnitz im letzten Jahr wieder häufiger gefordert worden, so Ortsbrandmeister Frank Seiß. Insgesamt waren 19 Einsätze zu verzeichnen, die den Einsatz bei zwölf Hilfeleistungen sowie sieben Bränden erforderten.

Der Auftakt für den Einsatzreigen begann am 10. Januar letzten Jahres, an dem die Kameraden gleich mehrfach ausrücken mussten. Ein umgestürzter Baum war in der Nähe von Waltersdorf auf eine 20 Kilovolt-Leitung gefallen und in Flammen aufgegangen. Noch am gleichen Tag musste ein quer über der Straße liegender Baum beseitigt werden. Einen Tag später rückten die Kameraden gleich zu drei Einsätzen aus. Erneut galt es Bäume von der Straße zu beseitigen sowie den Abschnitt um ein zerrissenes Stromkabel in Geisenhain zu sichern. Zahlreiche Hilfeleistungen zur Absicherung des Rettungsdienstes, darunter eine Tierrettung im Tiergehege Untergneus, bei dem allerdings der Einsatz der Jägerschaft vonnöten war, schlossen sich an.

Wieder verstärkt zu Bränden ausgerückt

Zudem rückten die Tröbnitzer zu zahlreichen Brandeinsätzen aus. So unter anderem zum Brand eines Schornsteines am 1. Februar in Tröbnitz, einem Kleinbrand im Ort aber auch zu einem Schornsteinbrand am 17. Dezember in Großbockedra. Aufgrund der Trockenheit war das rasche Handeln der Einsatzabteilung bei Böschungs- beziehungsweise Flächenbränden in Obergneus und in Großbockedra in Richtung Sulza notwendig. „Alle Einsätze haben wir mit hoher Einsatzbereitschaft meistern können. Dafür möchte ich mich bei allen Einsatzkräften herzlich bedanken“, lobte Ortsbrandmeister Frank Seiß.

Weiter verbessert werden konnte die technische Ausrüstung der Wehr. „Zwei neue Sets auf D-Rohrbasis zur Waldbrandbekämpfung besitzen wir jetzt. Zudem hat uns der Verein zwei Saugkörbe finanziert. Bei Niedrigwasserständen in Bächen und Flüssen sind wir damit in der Lage genügend Löschwasser fördern zu können“, freut sich Frank Seiß.

Die Tröbnitzer Feuerwehr verfügt derzeit über 26 Kameraden, davon vier Frauen. Alle Kameraden leisteten 2019 für Einsätze, Ausbildung und zur Absicherung von Veranstaltungen, wie zum Beispiel „Ostlegenden unter der Leuchtenburg“, etwa 850 Einsatzstunden.

Mangelnde Unterstützung der umliegenden Orte beklagt

Bei Bränden seien die Tröbnitzer nicht nur für den Ort im Einsatz sondern auch für Geisenhain, Groß- und Kleinbockedra sowie Waltersdorf zuständig. Bürgermeister Wolfgang Fiedler bemängelte, dass man zwar den Orten in der Not helfe, aber leider keine Einwohner aus diesen Gemeinden in der Tröbnitzer Feuerwehr mit anpacken.

Zudem ist die Tröbnitzer Wehr Bestandteil des Katastrophenschutzzuges im Landkreis. Stolz könne Tröbnitz auf seine Jugendfeuerwehr sein, betonte Jugendwart Benjamin Bresowski. Über zehn Jungen und drei Mädchen, alle nahezu im gleichen Alter, seien dabei.

Der Feuerwehrverein zählt nach Angaben seines Vereinsvorsitzenden Marco Krahnert derzeit über 43 Mitglieder. In der abendlichen Diskussion offenbarten sich einige Dissonanzen innerhalb des Vereins. Sie sollen in einer zeitnah angesetzten Mitgliederversammlung möglichst ausgeräumt werden, kündigte Krahnert an.

Ein Dankeschön für die ehrenamtliche Tätigkeit der Tröbnitzer überbrachte der Kreisbrandinspektor Jens Keppel. Dem schloss sich Jan Maetz von der Stadtrodaer Feuerwehr an. Es sei gut zu wissen, dass man sich auf die Tröbnitzer Feuerwehrleute im Einsatz verlassen könne, sagte er.