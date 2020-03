Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Trotz Hausverbot betrunken nach Stadtroda gefahren - Gestohlenes Auto gefunden - Tempokontrollen

Gestohlenes Auto gefunden

Ein Zeuge meldete sich am Dienstagvormittag bei der Erfurter Polizei. Er war auf einen Peugeot aufmerksam geworden, der auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters im Norden der Stadt verdächtig parkte. Eine Überprüfung der Polizei ergab, dass das Auto am 4. März in Jena aus einer Garage gestohlen wurde. Das Fahrzeug wurde sicherstellt und wird nun bald seinen Weg zum rechtmäßigen Besitzer zurück finden.

Garagen aufgebrochen

In der Jenaer Theobald-Renner-Straße haben Unbekannte sechs Garagen aufgebrochen, wobei es bei zwei Garagen noch beim Versuch blieb. Aus einer Garage wurde ein graues Fahrrad der Marke KTM im Wert von 1.000 Euro gestohlen. An allen Garagen entstand Sachschaden.

Temposünder

Zwischen 13 und 20.30 Uhr wurde am Dienstag in Hermsdorf auf der Geraer Straße die Geschwindigkeit kontrolliert. 701 Fahrzeuge durchliefen die Kontrollstelle. 25 waren schneller als die dort maximal erlaubten 50 km/h. In nur einem Fall mussten die Polizeibeamten ein Bußgeldverfahren einleiten. Dies betraf einen Fahrer mit 76 km/h.

Trotz Hausverbot betrunken nach Stadtroda gefahren

Trotz Hausverbots hielt sich ein 42-jähriger Mann aus Rudolstadt am Dienstagabend auf dem Klinikgelände in Stadtroda auf, weshalb die Polizei hinzugezogen wurde. Die Beamten fanden ihn und stellten schnell fest, dass er alkoholisiert war. 1,15 Promille ergab der Atemtest. Allerdings war der Mann mit seinem PKW nach Stadtroda gekommen, dessen Motor war noch warm. Auch lagen mehrere geleerte Bierflaschen in dem Auto. Der Beschuldigte musste sich im Anschluss einer doppelten Blutentnahme unterziehen, womit der Nachweis erbracht wird, inwieweit er sein Auto unter Alkoholeinfluss fuhr.

Handtaschenraub

Eisenberg (ots)

Eine Frau wurde am Dienstagnachmittag um 16.00 Uhr in der Eisenberger Schlossgasse Opfer eines Handtaschenräubers. Die 65-Jährige lief dort zusammen mit ihrer drei Jahre alten Enkelin und einer Verwandten. Kurz vor der Kreuzung zur Karl-Liebknecht-Straße kam der Täter von hinten und griff nach der Tasche der Frau. Sie versuchte, die Tasche zu festzuhalten, doch war der Räuber stärker. Mit der braunen runden Tasche, in der sich das Handy der Frau und ihre Geldbörse befanden, flüchtete der Täter nach links in die Quergasse und weiter in Richtung Schlossgarten. Der Mann ist groß und schlank und trug einen dunklen Kapuzenpullover. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung stellten die Beamten einen Mann, der aber vom Opfer nicht als der Täter identifiziert wurde. Wer kann weitere Hinweise geben? Polizei Stadtroda Tel. 036428-640