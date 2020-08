Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Überfall auf Supermarkt in Stadtroda: Täter flüchtet mit über 3000 Euro

Eine Kassiererin in einem Supermarkt in der August-Bebel-Straße in Stadtroda ist am Mittwochabend gegen 20 Uhr überfallen worden. Wie die Polizei mitteilte, betrat ein Mann den Supermarkt und ging, unter dem Vorwand eine Flasche Bier kaufen zu wollen, zum Kassenbereich.

Während des angeblichen Bezahlvorganges habe der Täter dann einen schwarzen, waffenähnlichen Gegenstand in die Hand genommen und die Kassiererin bedroht. Der Unbekannte forderte das Bargeld aus der Kasse.

Die Mitarbeiterin gab etwa 3100 Euro an den Mann, der im Anschluss in unbekannte Richtung floh. Eine unverzügliche Fahndung konnte bisher noch nicht zum Ergreifen des Täters führen.

Er wird wie folgt beschrieben:

25-30 Jahre

1,70-1,80 m groß

schlanke Gestalt

südosteuropäischer Typ

akzentfreie deutsche Aussprache

bekleidet mit dunkelgrünem T-Shirt, zur Hose liegen keine Angaben vor

maskiert

führte Rucksack/-beutel mit sich

trug auffällig weiße Verbände an beiden Händen

Die Kriminalpolizei Jena sucht nun nach Zeugen. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum Täter machen?

Hinweise bitte an die Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641 - 810 oder an K2.KPI.Jena@polizei.thueringen.de

