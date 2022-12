Unbekannter mit schwarzer Maske taucht zweimal vor Terrassentür auf – Polizei sucht Zeugen

Mit einer schwarzen Maske und einem Kostüm hat ein Unbekannter die Bewohner eines Hauses in Stadtroda erschreckt. (Symbolfoto)

Ein mysteriöser Unbekannter hat die Bewohner eines Hauses in Stadtroda erschreckt.

Am Samstagabend (10.12.2022) betrat zwei Mal ein unbekannter männlicher Täter ein Grundstück in der Geraer Straße in Stadtroda und stellte sich mit einer schwarzen Maske vor die Terrassentür der Anwohner. Laut Polizei trug der Unbekannte zudem eine schwarze, kostümähnliche Oberbeleidung.

Zeugen, die kostümierte Personen oder Gruppen in der Nähe des Tatorts gesehen haben, sollen sich bei der Polizeiinspektion Saale-Holzland unter Telefon 035428/640 melden.

