Ungewöhnliche Fotografien im „Alten Sudhaus“ ausgestellt

Ungewöhnlich sind die zehn Fotografien, die derzeit - und das erste Mal öffentlich - im Heimatmuseum in Bad Klosterlausnitz ausgestellt werden.

Die Bilder im Format 40 mal 40 Zentimeter haben eines gemeinsam: Sie alle zeigen ein und denselben Dekorationsartikel. Welcher das ist, das lässt sich aufgrund der speziellen Aufnahmetechnik jedoch nicht erkennen. Vielmehr sind es Farben, Formen und Linien, die dem Betrachter mannigfaltigen Interpretationsspielraum lassen, hinter das fotografierte Objekt zu kommen.

Keine Aufnahme gleicht der anderen

„Die Welt der Farben und Linien“ mit zehn Fotografien von Frank Schreier (Gera) ist bis zum 4. Juni 2020 im Heimatmuseum Bad Klosterlausnitz zu sehen. Foto: Ute Flamich

„Nur so viel sei verraten“, sagt Fotograf Frank Schreier. „Von diesem einen Deko-Artikel habe ich noch weitere 40 bis 50 Motive zu Hause. Diese Aufnahmen können nur in den Sommermonaten entstehen, wenn zwischen 11 und 13 Uhr natürliches Licht durch das Kellerfenster meines Studios fällt. Während der Aufnahme nutze ich unter anderem die Rein- und Rauszoom-Funktion der Kamera. Die Bilder sind Unikate, da gleicht keines dem anderen. Am Computer passiert dann nicht mehr viel. Es sind alles Ergebnisse, die während des Aufnahmeprozesses entstehen.“

„Die Welt der Farben und Linien“ ist der Titel der Ausstellung, die noch bis zum 4. Juni dieses Jahres zu sehen ist. Die Fotografien in matter Variante kommen ohne das Glas im Rahmen aus. „Dadurch kann der Blick des Betrachters nicht durch eine Spiegelung getrübt werden. Er kann sich ausschließlich mit dem Motiv selbst beschäftigen“, sagt Frank Schreier.

Faible für „Lost Places“, Schwarz-Weiß-Fotografie und das Besondere

Der Geraer ist 67 Jahre alt und hat vor fast 40 Jahren das Fotografieren für sich entdeckt. Thematisch beschäftige er sich besonders gern mit der Schwarz-Weiß-Fotografie und dem legalen Fotografieren an sogenannten „Lost Places“. An verlassenen und vergessenen Orten wie den Beelitz-Heilstätten, dem alten Stadtbad in Leipzig oder dem einstigen Gefängnis in Berlin-Köpenick habe er die vorhandene „Restschönheit“ unter anderem festgehalten. „Seit etwa einem Jahr gehe ich, wie man an meiner aktuellen Ausstellung in Bad Klosterlausnitz sieht, auch andere Wege. Nämlich mal rechts und links der Linie. Das ist mir wichtig in Zeiten einer immer größer werdenden Bilderflut mit guten Aufnahmen, Perfektion und sich wiederholenden Themen“, sagt er. „Es muss nicht immer nur ein schönes Landschaftsfoto sein, vielmehr reizen mich neue und interessante Aspekte beim Fotografieren.“

Die Ausstellung „Die Welt der Farben und Linien“ mit Fotografien von Frank Schreier ist noch bis zum 4. Juni im Heimatmuseum „Altes Sudhaus“ in der Geraer Straße 20 in Bad Klosterlausnitz zu sehen. Das Museum hat dienstags, donnerstags und freitags von 13.30 bis 17 Uhr geöffnet, samstags und sonntags von 13.30 bis 15.30 Uhr sowie nach Vereinbarung unter Telefon (036601) 92489.