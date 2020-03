Feuerwehreinsatz in der Kleingartenanlage in Stadtroda.

Stadtroda. Mit einem Brenner wollte ein Gartenbesitzer in Stadtroda dem Unkraut zu Leibe rücken. Dabei fackelte er beinahe sein Gartenhaus ab.

Unkrautbrenner löst Feuer in Kleingartenanlage aus

Am Samstagnachmittag gegen 15.40 Uhr kam es in der Kleingartenanlage „Vorwärts“ in Stadtroda zu einem Brand. Das schnelle Eingreifen von zwei Männern aus der Nachbarschaft verhinderte möglicherweise Schlimmeres.

Der Garteninhaber, Anfang 80 Jahre alt, hatte offenbar beim Einsatz eines Brenners zum Beseitigen von Unkraut auch die Hecke an seinem Gartenhaus aus Versehen angezündet. Als die Hecke in Brand geriet und das Feuer drohte, auf das Häuschen überzugreifen, war der Garteninhaber nicht mehr auf seinem Grundstück.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Stadtroda führten nach ihrem Eintreffen Nachlöscharbeiten aus. „Zum Glück haben die Nachbarn schnell und gut reagiert. Wenn sich das Feuer ausgebreitet hätte, wäre es nicht so glimpflich ausgegangen“, sagte Stadtrodas Standbrandmeister Hendrik Staps.