In der Awo-Kindertagesstätte „Zwergenhügel“ in Quirla wird nach Zahlen vom 16. März vorerst kein Kind betreut. Wie weitere Einrichtungen in ganz Thüringen bleibt die Kita vorerst wegen der Corona-Pandemie geschlossen.

„Unterricht zu Hause ist Herausforderung für viele Schüler“

Alle Schulen und Kindertagesstätten in Thüringen sind ab heute und vorerst bis zum 19. April geschlossen. „Ich denke, dass diese Maßnahme richtig und wichtig ist und vielleicht schon hätte früher kommen müssen“, sagt Carina Gollhardt aus Quirla.

Die Zweifach-Mama und ihr Mann werden sich ab heute „irgendwie“ in die Betreuung ihrer Kinder reinteilen. Möglich sei das zum einen dank verständnisvoller Arbeitgeber. Zum anderen mit Hilfe von Oma und Opa. „Ganz ohne sie werden wir es nicht schaffen, auch wenn derzeit empfohlen wird, dass Großeltern ihre Enkel nicht treffen sollten.“

Wichtig sei jetzt, sagt die Quirlaerin, dass die Kinder nach wie vor eine geregelte Tagesstruktur haben. „Unser Sohn, der die Grundschule besucht, hat Aufgaben mit nach Hause bekommen, so dass Schule zwar täglich, aber eben Zuhause stattfindet. Ein Problem sehe ich darin nicht, aber vielleicht bekommt mancher dadurch mal einen kleinen Einblick, was Erzieher und Lehrer so leisten.“ Ansonsten wollen sich die Gollhardts und ihre Kinder vor allem an der frischen Luft, in der Natur und im Garten, die Zeit vertreiben. „Auf soziale Kontakte werden wir erstmal verzichten. Ich halte nichts davon, jetzt, da Schulen und Kitas zu sind, Kinderansammlungen woanders stattfinden zu lassen.“

Awo-Kindereinrichtungen haben gemeinsame Notbetreuung eingerichtet

In sieben von 15 Awo-Kindereinrichtugen im Saale-Holzland-Kreis finden ab dem 17. März Notbetreuungen statt. Foto: Fabian Klaus

„Unsere Eltern hier in Quirla wissen sich zu helfen“, da ist sich Sonja Augstein, die Leiterin der Awo-Kindertagesstätte „Zwergenhügel“ in Quirla, sicher. Aus den Medien habe sie am vergangenen Freitag von den geplanten Kita- und Schulschließungen erfahren. „Wenig später haben auch schon die ersten Eltern bei uns angerufen“, sagt sie. Nach vielen noch ungeklärten Fragen und einigen Unsicherheiten sei der gestrige Tag aber ganz normal abgelaufen, 31 der 35 Kinder hatten im „Zwergenhügel“ ihren Spaß.

Zumindest nach dem Stand von gestern Nachmittag wird heute vorerst kein Kind mehr im Quirlaer Kindergarten spielen. Denn die Awo-Kindereinrichtungen in Stadtroda und Quirla haben in der integrativen Kindertagesstätte „Haus Sonnenschein“ eine gemeinsame Notbetreuung eingerichtet. Zum jetzigen Zeitpunkt betrifft das 13 Kinder. Ein Kind aus dem „Zwergenhügel“ wird nun vorerst in Stadtroda mit betreut.

Bereits am Vormittag sind die Leiterinnen der 15 Awo-Kindertagesstätten nach Eisenberg eingeladen worden, um das weitere Vorgehen zu besprechen. „Nach dem uns zu dieser Zeit vorliegenden Bedarf müssen ab dem 17. März etwa 85 Kinder betreut werden. In sieben Kitas wird die Notbetreuung sichergestellt“, sagt Angelika Müller, Fachbereichsleiterin Soziale Dienste. Diese sind: „Elstertalspatzen“ in Hartmannsdorf, Montessorihaus „Zwergenland“ in Eisenberg, die integrativen Kindertagesstätten „Regenbogen“ in Eisenberg, „Tranquilla Trampeltreu“ in Kahla, „Holzlandknirpse“ in Hermsdorf und „Haus Sonnenschein“ in Stadtroda sowie das „Knirpsenland“ in Bad Klosterlausnitz.

„Alle Kollegen sind weiterhin im Dienst“

Wie Angelika Müller informiert, werden aber voraussichtlich trotzdem in allen 15 Einrichtungen Erzieher vor Ort sein. „Weitere sind zum Beispiel in Heimarbeit, bauen Überstunden ab, sind im Urlaub oder übergangsweise im Einsatz in unserem stationären Kinderheim.“

Regelschule Hermsdorf: „Eltern zeigen trotz der bevorstehenden Betreuungsprobleme großes Verständnis“, sagt Karl-Heinz Maier, Rektor der Hermsdorfer Regelschule. Foto: Andreas Schott

Auch an vielen Schulen der Region werden die vom Land getroffenen Maßnahmen für richtig gehalten. „Eltern zeigen trotz der bevorstehenden Betreuungsprobleme großes Verständnis“, sagt Karl-Heinz Maier, Rektor der Hermsdorfer Regelschule. In einer Dienstberatung am gestrigen Nachmittag seien die organisatorischen Details für die kommenden Wochen besprochen worden. „Alle Kollegen sind weiterhin im Dienst, wenn auch nicht durchgängig vor Ort“, sagt Maier. „Zuerst geht es darum, die Schüler zu erfassen, die trotz der Schulschließungen betreut werden müssen. Hierfür wird es eine tägliche Bereitschaft durch Kollegen an der Schule geben. Busse verkehren nach dem Ferienplan, Sondertransporte sind nach Absprache mit dem Landratsamt aber möglich.“ Wie der Regelschulrektor informiert, sind die Schüler bereits gestern mit Aufgaben für Zuhause versorgt worden. „Die verschiedenen Fachschaften erarbeiten dazu aber noch in den nächsten Tagen Aufgaben für jede Klassenstufe, die über die Homepage der Schule abrufbar sein werden. Insbesondere die 10. Klassen müssen Aufgaben zur Prüfungsvorbereitung erhalten, aber auch alle anderen.“

Auch Steffen Knoll, der Leiter der Grundschule „Hügelland“ Tröbnitz hält die derzeit vom Land Thüringen verordneten Maßnahmen für sinnvoll. „Das Einhalten aller Hinweise und Hygienemaßnahmen kann schlichtweg von unseren Schülern nicht eingehalten werden, auch wenn sie sich viel Mühe geben. Wir haben gestern in einer Dienstberatung vor dem Unterricht das weitere Vorgehen an unserer Schule besprochen. Dazu gehört natürlich, dass die Kinder Materialien und Aufgaben mit nach Hause bekommen.“

Gymnasium Stadtroda nutzt Kommunikations-App „Sdui“

Das ganze Wochenende über sei die Schulleitung des Stadtrodaer Gymnasiums in der Schule aktiv gewesen, um alle notwendigen Planungen und Vorbereitungen in die Wege zu leiten und um den Informationsfluss zu Kollegen, Eltern und Schülern abzusichern. Die Schule will für die kommenden Wochen unter anderem die Kommunikations-App „Sdui“ verwenden. „Auf dem Smartphone oder in der Sdui-Web-App kann zum Beispiel der Deutschlehrer ein Arbeitsblatt mit seinem Deutschkurs teilen. So erreicht er die Schüler innerhalb weniger Sekunden“, sagt Schulleiterin Steffi Xylander. Sie empfiehlt ihren Schülern, ihre Zeit für das Lernen Zuhause analog dem eigentlichen Stundenplan zu planen. „Auch die Schüler stehen vor einer großen Herausforderung und ich bin mir sicher, dass es für manche schwierig wird. Jetzt ist von ihnen selbstorganisiertes, eigenverantwortliches Lernen gefragt.“