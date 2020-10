Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleina rückt stärker in den Fokus

Vor wenigen Jahren wurde er noch als Kostenfresser verschrieen, inzwischen wird der Verkehrslandeplatz Jena-Schöngleina jedoch auch bei der Linke/Grüne-Kreistagsfraktion als ein unverzichtbarer Bestandteil der regionalen Infrastruktur angesehen. Und nicht nur das: So stimmte der Kreistag auf seiner jüngsten Sitzung in Eisenberg einer von der Linke/Grüne-Fraktion eingebrachten Vorlage zu, wonach für den Verkehrslandeplatz ein Entwicklungskonzept zu erarbeiten ist.

Wolfgang Kuhnert, Geschäftsführer des Verkehrslandeplatzes, freut der Vorstoß sehr. Seit Jahren kämpft Kuhnert darum, dass dem Landeplatz auf politischer Ebene gerade mit Sicht auf den Tourismus ein höherer Stellenwert eingeräumt wird. „Natürlich käme ein Ausbau der Infrastruktur des Verkehrslandeplatzes der Region zu Gute“, betont er.

Unter anderem geht es darum, den Landeplatz technisch so auszustatten, dass in Zukunft Flugzeuge auch bei Schlechtwetterverhältnissen starten und landen können. Bislang ist das in Schöngleina nicht möglich, Piloten können den Landeplatz nur nutzen, wenn Sichtflugbedingungen vorherrschen. „Tiefhängende Regenwolken reichen aus, und hier oben geht nichts mehr“, erklärte Kuhnert.

Der Kreistagsbeschluss öffnet zugleich den Weg, gegebenenfalls den jährlichen Zuschuss nach oben zu korrigieren. Mit jeweils 62.500 Euro bezuschussen der Saale-Holzland-Kreis und die Stadtwerke Jena als Gesellschafter jährlich die Verkehrslandeplatz GmbH. Nun soll gemeinsam mit den Stadtwerken darüber verhandelt werden, ob und wie man diesen Zuschuss an aktuelle Entwicklungen anpassen kann.

Dass der Landeplatz überregional einen anderen Stellenwert genießt als vor sieben Jahren, wird an den von Wolfgang Kuhnert erfolgreich initiierten Fliegertreffen deutlich. So kamen zum internationalen Cessna-Treffen vor wenigen Wochen nahezu 100 Piloten mit ihren Maschinen.

„Verbessern sich die technischen Anflugbedingungen, werden mit hoher Wahrscheinlichkeit auch mehr Flieger unsere Region als Urlaubsziel ansteuern“, ist sich der Geschäftsführer sicher. „Die Gegend hier ist einfach traumhaft, das haben mir viele Piloten aus anderen Bundesländern und dem Ausland bestätigt.“