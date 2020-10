Verwaltung nimmt Fachkräfteschwund nicht tatenlos hin

Der Trend, dass zunehmend weniger Fachkräfte und Auszubildende zur Verfügung stehen, macht auch vor Verwaltungen nicht halt. „Die demografische Entwicklung spüren wir natürlich ebenso. Dem versuchen wir uns entgegenzustellen. Weil wir als Verwaltungsgemeinschaft Hermsdorf ein Ausbildungsbetrieb sind, können wir junge Leute selbst ausbilden und versuchen den Trend zumindest abzufedern“, erläutert Constance Möbius, Vorsitzende der Gemeinschaft.

Um den Eigenbedarf an qualifiziertem Verwaltungspersonal abzusichern, habe man vor acht Jahren ein Personalentwicklungskonzept erarbeitet. Seitdem werde jährlich angestrebt, junge Menschen für eine Ausbildung im eigenen Haus zu gewinnen, sie zu Verwaltungsfachkräften zu qualifizieren und ihnen ein Übernahmeangebot zu unterbreiten. Sechs Auszubildende sowie vier Umschüler haben die Qualifizierung seitdem durchlaufen.

Diese Vorgehensweise sei dringend für die Verwaltung geboten, „denn in den nächsten zehn Jahren verlieren wir 16 unserer 33 qualifizierten Mitarbeiter, die in diesem Zeitraum den Ruhestand erreichen“, schildert die Vorsitzende. Zudem müsse man sich zunehmend den Gegebenheiten des Marktes stellen, bei dem immer wieder Personal abgeworben werde. „Gelockt werden Mitarbeiter mit höheren Gehaltseingruppierungen“, stellt Möbius fest.

Im Blick haben muss die Verwaltung den Erhalt eines vernünftigen Personalbestandes, um den künftig anstehenden Anforderungen an die Verwaltung als Dienstleister gerecht werden zu können. Denn seit 2016 steigen die Einwohnerzahlen im Einzugsbereich wieder. „Waren es vor vier Jahren 10.669 Einwohner, werden es 2021 knapp über 11.000 Einwohner sein. Und erfreulich ist, der Trend hält an“, so die Verwaltungschefin.

Praxisnaher Bezug ist wichtig

Drei Auszubildende aus drei Ausbildungsjahren seien derzeit im Haus. Sie durchlaufen generell alle Sachgebiete nach einem festen Rhythmus. Für die Mitarbeiter, die die jungen Leute in den Abteilungen betreuen, stelle das zwar einen Mehraufwand dar, den sie aber gern leisten. „Der praxisnahe Bezug für unsere Auszubildenden ist ein wichtiges Element, der Eigenverantwortung und selbstständiges Arbeiten von ihnen abverlangt“, so Heike Stahl, Hauptamtsleiterin der VG-Hermsdorf.

Laura Lange (18) aus Waldeck ist eine der drei künftigen Verwaltungs-Fachangestellten. Die junge Frau absolviert das zweite Ausbildungsjahr und fühlt sich pudelwohl. „Die Tätigkeit macht mir sehr viel Spaß, ist abwechslungsreich und ich werde in die praktischen Abläufe einbezogen. Das ist genau mein Ding“, sagt sie. Und das, obwohl sie sich ursprünglich eine Bürotätigkeit als Beruf nicht vorstellen mochte. Ursprünglich wollte sie was im sozialen Bereich machen, weil sie den Umgang mit Menschen spannend findet, gesteht sie. Doch bei einem Schulpraktikum in einem Kindergarten habe sie gemerkt, dass diese Richtung nicht gänzlich ihren Vorstellungen entsprach. Dagegen sei ihr Interesse an Verwaltungsarbeit bei einem Schnupper-Praktikum in der Bad Klosterlausnitzer Verwaltung geweckt worden.

Und als die Frage nach dem Ausbildungsbetrieb stand, habe sie sich bewusst für Hermsdorf entscheiden. „Ich habe bei den Bewerbungsgesprächen von Anfang an gemerkt, dass es um mich als Person geht und nicht allein die Tests das entscheidende Kriterium sind. In größeren Behörden dagegen haben Tests oberste Priorität, habe ich bei meinen Bewerbungen festgestellt. In Hermsdorf wollten sie mich als Person kennenlernen, meine Ansichten und Vorstellungen hören. Das empfand ich wertschätzend und angenehm“, bekundet Laura Lange.